به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز یکشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار اظهار کرد: افرادی که عمر خود را صرف سلامت و درمان مردم می‌کنند، علاوه بر برخورداری از رضایت معنوی، از پاداش و ارج الهی نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: حضور در این مراسم را وظیفه خود دانستم تا از زحمات پرستاران و جایگاه ارزشمند آنان در نظام سلامت قدردانی کنم.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت مراقبت‌های پرستاری در روند درمان بیماران تصریح کرد: حتی اگر حاذق‌ترین پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در یک بیمارستان حضور داشته باشند و بهترین عمل‌های جراحی را انجام دهند، بدون مراقبت صحیح پرستاران، سلامت بیماران با خطر مواجه می‌شود.

شاهرخی پرستاری را نقشی بی‌بدیل، آرامش‌بخش و مؤثر در جلب رضایت بیماران دانست و بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات و پرداختی‌های این قشر تأکید کرد.

پرستاران در خط مقدم بحران‌ها

وی با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان در شرایط دشوار گفت: پرستاران در دوران جنگ تحمیلی همچون نیروهای خط مقدم ایفای نقش کردند و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان و کادر درمان استان در این دوره قابل مشاهده بود.

استاندار لرستان افزود: نقش کلیدی پرستاران در دوران شیوع کرونا، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان بر کسی پوشیده نیست و آنان همواره در خط مقدم ارائه خدمات به مردم حضور داشته‌اند.

تأکید بر پیگیری مطالبات و پرداخت‌های کادر درمان

شاهرخی همچنین از تلاش‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای رسیدگی به مطالبات کارکنان قدردانی کرد و گفت: دکتر امیری از زمان حضور در استان، پیگیری پرداخت‌های کارکنان دانشگاه را به‌صورت جدی دنبال کرده است.

وی ادامه داد: هرچند پرداخت‌ها هنوز به‌طور کامل به‌روز نشده، اما تلاش‌های انجام‌شده قابل توجه بوده و براساس گزارش ارائه‌شده، بخش عمده‌ای از بدهی‌های پرسنلی پرداخت شده است.

اعلام آمادگی استانداری برای کمک به تأمین مسکن پرستاران

استاندار لرستان با اشاره به موضوع تأمین مسکن و کمک‌های معیشتی پرستاران اظهار کرد: استانداری از نظر کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان محدودیتی ندارد و انتظار می‌رود مسئولان دانشگاه علوم پزشکی موضوع مسکن کارکنان خود را با جدیت پیگیری کنند.

شاهرخی افزود: استانداری در این زمینه کمک ویژه‌ای خواهد داشت و نماینده‌ای از سوی پرستاران نیز می‌تواند برای پیگیری امور مربوط به تأمین مسکن معرفی شود.

پیگیری تکمیل بیمارستان‌های استان تا پایان دولت چهاردهم

وی با تأکید بر نگاه ویژه مدیریت استان به حوزه بهداشت و درمان گفت: توسعه زیرساخت‌های این حوزه باید با جدیت بیشتری دنبال شود و تکمیل خانه‌های بهداشت و سایر مراکز درمانی از برنامه‌های مورد توجه استان است.

استاندار لرستان با اشاره به پروژه‌های بیمارستانی استان تصریح کرد: تکمیل بیمارستان‌های نیایش خرم‌آباد، گهر دورود و رازی کوهدشت به‌طور جدی در حال پیگیری است و هدف‌گذاری شده این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم تکمیل و به بهره‌برداری برسند.