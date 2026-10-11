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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

شهریاری: مردم ایران تا شکست آمریکا و اسرائیل کوتاه نمی‌آیند

شهریاری: مردم ایران تا شکست آمریکا و اسرائیل کوتاه نمی‌آیند

بیرجند- امام جمعه موقت بیرجند گفت: حضور مردم در رزمایش «جان‌فدایان» پیام اتحاد و انسجام ملی و ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل را به همراه دارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شهریاری عصر یکشنبه در حاشیه رزمایش «جان‌فدایان» در بیرجند در گفتگو با مهر اظهار کرد: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته همواره با حضور پرشور خود، ارادت و پایبندی به ولایت فقیه را نشان داده‌اند.

وی با اشاره به پیام‌های حضور مردم در این رزمایش افزود: پیام نخست این حضور، اتحاد، همبستگی و انسجام مردم است و پیام دوم آن خطاب به دشمنانی است که خواب‌های آشفته برای این سرزمین دیده‌اند.

امام جمعه موقت بیرجند تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که طرف حسابشان مردم شریف و پای کار ایران هستند و این ملت تا زمانی که آمریکا و اسرائیل را از صحنه خارج نکنند، ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهند کرد.

شهریاری ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، مسیر خود را با قدرت ادامه دهد.

کد مطلب 6974801

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