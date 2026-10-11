حمله جدید موشکی به ریاض؛ ترمینال ۴ فرودگاه «ملک خالد» در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی ائتلاف سعودی ضمن تأیید حمله جدید به فرودگاه ملک خالد ریاض اعلام کرد پرتابه‌ای ناشناس به ترمینال مسافربری شماره ۴ این فرودگاه بین المللی اصابت کرد و در پی آن آتش‌سوزی رخ داد.

سخنگوی ائتلاف نظامی به فرماندهی عربستان همچنین اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور یک موشک کروز را در اطراف فرودگاه بین المللی ملک خالد رهگیری و منهدم کرد.

خبرگزاری آناتولی هم اعلام کرد که طبق آمارهای رسمی عربستان، فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض از روز سه شنبه گذشته تا کنون ۵ بار هدف قرار گرفته است.

این حملات در حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعت ۱۹ امشب به وقت محلی ۱۹:۳۰به وقت تهران برای اعلام انجام چند عملیات نظامی ویژه در داخل عمق عربستان و چند عملیات دیگر، بیانیه تصویری مهمی منتشر می کند.