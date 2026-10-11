به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته پنجم لیگ دسته اول فصل جاری فوتبال کشور امروز با برگزاری دو دیدار آغاز شد که با پیروزی قاطع فرد البرز مقابل شاهین بندرعامری و تساوی خوزستانی ها همراه بود.
نتایج بازیهای امروز به شرح زیر است:
* فرد البرز ۳_شاهین عامری صفر
* فولاد ب یک _ نفت مسجدسلیمان یک
همچنین برنامه ادامه بازیهای هفته پنجم که فردا دوشنبه برگزار می شود به شرح زیر است:
* مس کرمان_مس رفسنجان،ساعت ۱۵:۰۰
* کاراگستر_نیروی زمینی،ساعت: ۱۶:۰۰
* سایپا_جزیره قشم، ساعت :۱۷:۰۰
* آریواسلامشهر_بعثت کرمانشاه ،ساعت ۱۷:۰۰
* پارس جم جنوبی_نفت مسجدسلیمان،ساعت:۱۸:۰۰
* پالایش نفت بندرعباس_هوادار، ساعت ۱۸:۰۰
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