به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته پنجم لیگ دسته اول فصل جاری فوتبال کشور امروز با برگزاری دو دیدار آغاز شد که با پیروزی قاطع فرد البرز مقابل شاهین بندرعامری و تساوی خوزستانی ها همراه بود.

نتایج بازی‌های امروز به شرح زیر است:

* فرد البرز ۳_شاهین عامری صفر

* فولاد ب یک _ نفت مسجدسلیمان یک

همچنین برنامه ادامه بازی‌های هفته پنجم که فردا دوشنبه برگزار می شود به شرح زیر است:

* مس کرمان_مس رفسنجان،ساعت ۱۵:۰۰

* کاراگستر_نیروی زمینی،ساعت: ۱۶:۰۰

* سایپا_جزیره قشم، ساعت :۱۷:۰۰

* آریواسلامشهر_بعثت کرمانشاه ،ساعت ۱۷:۰۰

* پارس جم جنوبی_نفت مسجدسلیمان،ساعت:۱۸:۰۰

* پالایش نفت بندرعباس_هوادار، ساعت ۱۸:۰۰