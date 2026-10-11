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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال؛

پیروزی قاطع فرد البرز؛ تساوی خوزستانی‌ها در اهواز

پیروزی قاطع فرد البرز؛ تساوی خوزستانی‌ها در اهواز

تیم فوتبال فرد البرز موفق به کسب پیروزی با ۳ گل مقابل شاهین بندرعامری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته پنجم لیگ دسته اول فصل جاری فوتبال کشور امروز با برگزاری دو دیدار آغاز شد که با پیروزی قاطع فرد البرز مقابل شاهین بندرعامری و تساوی خوزستانی ها همراه بود.

نتایج بازی‌های امروز به شرح زیر است:

* فرد البرز ۳_شاهین عامری صفر

* فولاد ب یک _ نفت مسجدسلیمان یک

همچنین برنامه ادامه بازی‌های هفته پنجم که فردا دوشنبه برگزار می شود به شرح زیر است:

* مس کرمان_مس رفسنجان،ساعت ۱۵:۰۰

* کاراگستر_نیروی زمینی،ساعت: ۱۶:۰۰

* سایپا_جزیره قشم، ساعت :۱۷:۰۰

* آریواسلامشهر_بعثت کرمانشاه ،ساعت ۱۷:۰۰

* پارس جم جنوبی_نفت مسجدسلیمان،ساعت:۱۸:۰۰

* پالایش نفت بندرعباس_هوادار، ساعت ۱۸:۰۰

کد مطلب 6974881
مهدی مرتضویان

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