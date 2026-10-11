ایران جزو ۱۲ کشور برتر دنیا در صنعت فضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سالاریه عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا در نیشابور اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته در وزارت ارتباطات در زمینه بسیاری از شاخص های توسعه صنعت فضایی رکوردهایی ثبت شده که این فرایند شتاب می گیرد و در ماه‌های آینده رکوردهای قبلی را هممی شکنیم.

رئیس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: حوزه فضایی با زندگی آینده گره خورده و باید در این عرصه سرمایه گذاری کرد چرا که آینده وابسته به توسعه این صنعت است.

وی ادامه داد: نقش انرژی در دنیا تعیین کننده است و اکنون محور جنگ‌ها و مسایل موجود در خاورمیانه موضوع انرژی است که در این مقوله استفاده از فضای ماورای جو یک برنامه جدی عملیاتی برای کشورهای صاحب این صنعت است.

سالاریه گفت: در برنامه چند سال آتی بهره برداری و استفاده از منابع ماه عملیاتی می شود و باید سهم خود را در این حوزه به خصوص در صنعت هایتک به‌دست آوریم.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: محوریت در صنعت فضایی، نیروی انسانی قوی است و با داشتن این نیرو می توان این صنعت را در دست گرفت.

وی تصریح کرد: دشمن در جنگ اخیر آسیب‌هایی به مراکز فضایی وارد کرد اما صنعت فضایی در کشور ما کاملا بومی مبتنی بر دانش و نیروی انسانی داخلی است و بازسازی ها به سرعت انجام می شود.

سالاریه اضافه کرد: اکنون بیش از ۳۰ ماهواره با همکاری بخش‌های مختلف در کشور در حال ساخت است تعدادی هم در مجموعه فضایی کشور در دست ساخت است و برای توسعه این صنعت برنامه‌های متنوعی در دستور است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: خراسان رضوی نیز مستعد توسعه سریع صنعت فضایی است و تفاهم نامه‌ای در این خصوص هفته گذشته با استاندار خراسان رضوی امضا شد که خروجی آن شتاب دهی به توسعه سریع‌تر صنعت فضایی در استان در بخش‌های بالادست و پایین دست خواهد بود.

وی افزود: در این راستا پروژه‌های عملی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، آب و معدن براساس ظرفیت داده های ماهواره ای و مجموعه های تحقیقاتی استان تعریف و این توسعه تسریع می‌شود.

سالاریه خاطرنشان کرد: مجموعه افلاک نمای خیام از ظرفیتهای خوب شهرستان نیشابور برای گردهمایی محققان و دانشمندان صنعت فضایی کشور و توسعه است که می تواند سرعت توسعه صنعت فضایی در استان را افزایش دهد.