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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

ایران جزو ۱۲ کشور برتر دنیا در صنعت فضایی است

ایران جزو ۱۲ کشور برتر دنیا در صنعت فضایی است

مشهد- رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در دنیا ۱۲ کشور در حوزه فضایی قابلت ساخت پرتابگر و ماهواره، پرتاب و کنترل ماهواره در فضا و تحلیل داده‌ها را دارند که ایران یکی از این ۱۲ کشور برتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سالاریه عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته جهانی فضا در نیشابور اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته در وزارت ارتباطات در زمینه بسیاری از شاخص های توسعه صنعت فضایی رکوردهایی ثبت شده که این فرایند شتاب می گیرد و در ماه‌های آینده رکوردهای قبلی را هممی شکنیم.

رئیس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: حوزه فضایی با زندگی آینده گره خورده و باید در این عرصه سرمایه گذاری کرد چرا که آینده وابسته به توسعه این صنعت است.

وی ادامه داد: نقش انرژی در دنیا تعیین کننده است و اکنون محور جنگ‌ها و مسایل موجود در خاورمیانه موضوع انرژی است که در این مقوله استفاده از فضای ماورای جو یک برنامه جدی عملیاتی برای کشورهای صاحب این صنعت است.

سالاریه گفت: در برنامه چند سال آتی بهره برداری و استفاده از منابع ماه عملیاتی می شود و باید سهم خود را در این حوزه به خصوص در صنعت هایتک به‌دست آوریم.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: محوریت در صنعت فضایی، نیروی انسانی قوی است و با داشتن این نیرو می توان این صنعت را در دست گرفت.

وی تصریح کرد: دشمن در جنگ اخیر آسیب‌هایی به مراکز فضایی وارد کرد اما صنعت فضایی در کشور ما کاملا بومی مبتنی بر دانش و نیروی انسانی داخلی است و بازسازی ها به سرعت انجام می شود.

سالاریه اضافه کرد: اکنون بیش از ۳۰ ماهواره با همکاری بخش‌های مختلف در کشور در حال ساخت است تعدادی هم در مجموعه فضایی کشور در دست ساخت است و برای توسعه این صنعت برنامه‌های متنوعی در دستور است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: خراسان رضوی نیز مستعد توسعه سریع صنعت فضایی است و تفاهم نامه‌ای در این خصوص هفته گذشته با استاندار خراسان رضوی امضا شد که خروجی آن شتاب دهی به توسعه سریع‌تر صنعت فضایی در استان در بخش‌های بالادست و پایین دست خواهد بود.

وی افزود: در این راستا پروژه‌های عملی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، آب و معدن براساس ظرفیت داده های ماهواره ای و مجموعه های تحقیقاتی استان تعریف و این توسعه تسریع می‌شود.

سالاریه خاطرنشان کرد: مجموعه افلاک نمای خیام از ظرفیتهای خوب شهرستان نیشابور برای گردهمایی محققان و دانشمندان صنعت فضایی کشور و توسعه است که می تواند سرعت توسعه صنعت فضایی در استان را افزایش دهد.

کد مطلب 6974880

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