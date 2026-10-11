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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

مخبر: ایران قطعا فراتر از مرزهایش به دشمن ضربه می‌زند

مخبر: ایران قطعا فراتر از مرزهایش به دشمن ضربه می‌زند

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: ایران اسلامی قطعا در راستای حفظ امنیت ملی، فراتر از مرزهایش به دشمن ضربه می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به تهدیدها و گزافه‌گویی‌های اخیر مقامات آمریکایی، به‌ ویژه وزیر امور خارجه این کشور در بیان کینه تمدنی آنها نسبت به ملت ایران، اظهار کرد: ایرانیان، مهاجمان مغول را مسلمان کردند و فرماندهان امپراتوری روم را با خفت به زنجیر کشیدند.

وی با بیان اینکه مهاجمان جدید که با مغزهای کوچک، تصور غلبه بر این ملت تاریخی را دارند، این بار در تنگه هرمز غرق خواهند شد.، بیان کرد: ایران اسلامی قطعا در راستای حفظ امنیت ملی، فراتر از مرزهایش به دشمن ضربه می‌زند.

کد مطلب 6974810
رامین عبداله شاهی

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