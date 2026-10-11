به گزارش خبرنگار مهر، علی بنایی بعدازظهر یکشنبه در آیین رونمایی از کتاب «دریچه‌ای به آسمان شعر» که به همت دانشگاه طلوع مهر و کانون نویسندگان قم برگزار شد، با قدردانی از موسی صباغیان، مؤلف کتاب، این اثر را اقدامی ارزشمند در عرصه ادبیات دانست و از استادان مشارکت‌کننده در ارزیابی و داوری آن تقدیر کرد.



وی با اشاره به برگزاری نشست‌های هفتگی شعر و ادب در دانشگاه طلوع مهر افزود: این جلسات از نظر محتوای آموزشی و فرهنگی اهمیت دارند و استمرار آن‌ها زمینه بهره‌مندی علاقه‌مندان از دانش و تجربه استادان را فراهم می‌کند.



بنایی گفت: مطالب ارائه‌شده در این محافل، آموزنده و دانش‌افزاست و تداوم این برنامه‌ها می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در حافظه فرهنگی قم داشته باشد.



رئیس دانشگاه طلوع مهر با تأکید بر ضرورت ثبت آثار فعالیت‌های فرهنگی اظهار داشت: نشست‌های هفتگی شعر و ادب به همت استادان و علاقه‌مندان ادامه یافته و می‌تواند به یادگاری ماندگار در تاریخ فرهنگی این شهر تبدیل شود.



بنایی در بخش دیگری از سخنان خود از علی فیض به دلیل حضور مستمر در بیش از ۲۲۰ شب فعالیت موکب دانشگاه طلوع مهر در میدان رسالت قدردانی کرد



وی با اشاره به نگارش مطالب فرهنگی بر تخته مدرسه نمادین مستقر در موکب به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب افزود: علی فیض در شب‌های فعالیت موکب، با خط خوش خود مضامینی درباره عشق، ایمان، ایران‌دوستی، مقاومت و ایستادگی می‌نویسد.



بنایی با اشاره به محتوای این نوشته‌ها گفت: آیات، احادیث و اشعار حماسی و انقلابی انتخاب‌شده برای این برنامه، ظرفیت گردآوری و انتشار در قالب یک اثر فرهنگی و هنری را دارند.



وی پیشنهاد کرد این نوشته‌ها در پایان جنگ تحمیلی سوم در قالب مجموعه‌ای فاخر منتشر شوند تا به‌عنوان بخشی از یادگارهای فرهنگی دوران مقاومت حفظ شوند.



تعلق به قم تنها به محل تولد محدود نیست



رئیس کانون نویسندگان قم با اشاره به شرایط کشور و اهمیت تداوم فعالیت‌های فرهنگی اظهار داشت: برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های فرهنگی در روزهای جنگ و دشواری، اقدامی در راستای پاسداشت یاد رهبر شهید انقلاب و زنده نگه‌داشتن روحیه مقاومت و پایداری مردم ایران است.



بنایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پیوند هویت شهر قم با پیشینه فرهنگی و اعتقادی آن گفت: علاقه‌مندی به قم و پاسداشت اندیشه و فرهنگ این شهر، از مؤلفه‌های تعلق به آن است و قمی بودن را نباید صرفاً به محل تولد محدود کرد.



وی با اشاره به علاقه امام خمینی(ره) به قم افزود: امام خمینی(ره) با افتخار خود را قمی می‌دانستند و درباره ویژگی‌های این شهر و مردم آن شعر می‌سرودند.



رئیس دانشگاه طلوع مهر در پایان بر ضرورت همدلی و همراهی برای پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این برنامه‌ها در مسیر خدمت به کشور، فرهنگ اهل‌بیت(ع) و شهر قم استمرار یابد.