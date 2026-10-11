یگان پهپادی برای پایش هوشمند اراضی ملی به میدان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی شامگاه یکشنبه در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بابلسر، بر ضرورت پیگیری مستمر مأموریت‌های قانونی و رفع موانع اجرایی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئولیت این سازمان در پاسداری از انفال و حقوق عمومی اظهار کرد: حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی نیازمند پیگیری‌های مستمر حقوقی و میدانی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با تجاوز به عرصه‌های طبیعی است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و نگهداری از عرصه‌های طبیعی را ضروری دانست و بر استفاده مؤثر از اعتبارات ملی و استانی، ظرفیت نمایندگان مجلس، استانداران و سازمان برنامه‌وبودجه تأکید کرد.

افلاطونی همچنین بهره‌گیری از منابع حاصل از حقوق دولتی معادن و ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را از راهکارهای تأمین مالی برنامه‌های سازمان برشمرد و افزود: ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان باید هم‌زمان با تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های حفاظتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مرتبط با اراضی ملی، بر پاسخ‌گویی به‌موقع به دستگاه‌های نظارتی و اجرای دقیق قوانین تأکید کرد و پیگیری موضوعات مرتبط با قانون معادن را از دیگر محورهای کاری سازمان دانست.

ضرورت توسعه آبخیزداری و آمادگی برای مقابله با آتش‌سوزی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عملیاتی‌شدن توافق‌های بین‌دستگاهی را ضروری خواند و خواستار پیگیری تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در زمینه آبخیزداری شهری و روستایی و توسعه پارک‌های زندگی شد.

به گفته وی، پیشگیری از آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، تجهیز امکانات اطفای حریق و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی باید با جدیت دنبال شود تا توان مقابله با حوادث در عرصه‌های طبیعی افزایش یابد.

افلاطونی توسعه زراعت چوب با بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده، فعال‌سازی ظرفیت نهالستان‌ها، مدیریت پایدار جنگل‌ها و مراتع و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید سازمان عنوان کرد.

وی همچنین بر تقویت همکاری با تشکل‌های تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و توسعه این همکاری‌ها را در پیشبرد برنامه‌های حفاظت و احیای منابع طبیعی حائز اهمیت دانست.

پایش هوشمند اراضی ملی و تکمیل کاداستر در دستور کار

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از طرح تربیت مدیران آینده به‌عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار یاد کرد و تشکیل یگان پهپادی و گسترش پایش هوشمند اراضی ملی را از اقدامات مؤثر در افزایش توان نظارتی و حفاظتی سازمان دانست.

وی سامان‌دهی فرآیند انتصاب جنگلبانان و تحویل‌وتحول عرصه‌های تحت حفاظت را نیز از موضوعات نیازمند پیگیری برشمرد.

افلاطونی با تأکید بر لزوم تکمیل کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی ملی، تعیین تکلیف مسائل مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و اراضی واقع در محدوده‌های شهری را در چارچوب قوانین و مقررات ضروری دانست.

وی همچنین بر صدور تمامی مجوزهای مرتبط با اراضی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین تأکید کرد و این اقدام را زمینه‌ساز افزایش شفافیت، کاهش موازی‌کاری و پیشگیری از تخلفات احتمالی عنوان کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان، برگزاری منظم نشست‌های مشترک مدیران ستادی و استانی را برای ارزیابی عملکرد، شناسایی موانع و تسریع در اجرای برنامه‌ها ضروری دانست و خواستار پیگیری مصوبات و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات اجرایی در استان‌ها شد.