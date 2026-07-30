به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی بعدازظهر پنجشنبه در آستانه نهم مرداد، روز جنگلبان، از پاسگاه حفاظتی پل اوشن در شهرستان چالوس بازدید کرد و در این بازدید ضمن گفتوگو با جنگلبانان و بررسی روند فعالیتهای حفاظتی، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای حفاظت منابع طبیعی قدردانی کرد و نقش آنان را در حفاظت از جنگلها، مراتع و دیگر عرصههای طبیعی کشور، نقشی ارزشمند در صیانت از سرمایههای ملی و امنیت زیستمحیطی دانست.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تبریک پیشاپیش روز جنگلبان، بر ضرورت تقویت زیرساختها، تجهیزات و امکانات پاسگاههای حفاظتی تأکید کرد و گفت: حفاظت مؤثر از جنگلهای هیرکانی و سایر عرصههای طبیعی کشور، نیازمند ارتقای توان حفاظتی، پشتیبانی از جنگلبانان و استمرار اقدامات پیشگیرانه است.
افلاطونی همچنین مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: حفظ این سرمایههای ملی تنها با همافزایی دستگاههای مسئول، حمایت از نیروهای حفاظتی و همراهی مردم امکانپذیر خواهد بود.
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