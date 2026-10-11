مانورآمادگی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دو بخش قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور آمادگی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور بخشداران و مشارکت کارشناسان اجرایی در بخشداری‌های خلجستان و سلفچگان برگزار شد تا روند اجرای مراحل مختلف انتخابات به‌صورت عملیاتی تمرین و ارزیابی شود.



در این برنامه، طالبی، بخشدار خلجستان و حمیدرضا صادقی، بخشدار سلفچگان به همراه کارشناسان بخشداری‌های مربوطه حضور داشتند و مراحل اجرایی انتخابات در قالب یک فرایند شبیه‌سازی‌شده مورد بررسی قرار گرفت.



در جریان این مانور، فرایند تشکیل شعب اخذ رأی، توزیع و تحویل تعرفه‌های انتخاباتی، احراز هویت رأی‌دهندگان و نحوه اخذ رأی تمرین شد و مراحل شمارش آرا و ثبت نتایج نیز در معرض ارزیابی قرار گرفت.



اجرای این برنامه با هدف ارتقای آمادگی کارشناسان و عوامل اجرایی، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف و بررسی میزان تسلط دست‌اندرکاران بر مراحل برگزاری انتخابات انجام شد.



همچنین شناسایی نارسایی‌های احتمالی و پیشگیری از بروز مشکلات در مراحل اجرایی انتخابات از دیگر اهداف این مانور بود تا آمادگی عوامل مسئول برای اجرای صحیح فرایند رأی‌گیری مورد سنجش قرار گیرد.

