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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

مانورآمادگی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دو بخش قم برگزار شد

مانورآمادگی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دو بخش قم برگزار شد

قم- مانور شبیه‌سازی فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هدف سنجش آمادگی عوامل اجرایی، تمرین مراحل رأی‌گیری و شناسایی مشکلات احتمالی، در بخشداری‌های خلجستان و سلفچگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور آمادگی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور بخشداران و مشارکت کارشناسان اجرایی در بخشداری‌های خلجستان و سلفچگان برگزار شد تا روند اجرای مراحل مختلف انتخابات به‌صورت عملیاتی تمرین و ارزیابی شود.

در این برنامه، طالبی، بخشدار خلجستان و حمیدرضا صادقی، بخشدار سلفچگان به همراه کارشناسان بخشداری‌های مربوطه حضور داشتند و مراحل اجرایی انتخابات در قالب یک فرایند شبیه‌سازی‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این مانور، فرایند تشکیل شعب اخذ رأی، توزیع و تحویل تعرفه‌های انتخاباتی، احراز هویت رأی‌دهندگان و نحوه اخذ رأی تمرین شد و مراحل شمارش آرا و ثبت نتایج نیز در معرض ارزیابی قرار گرفت.

اجرای این برنامه با هدف ارتقای آمادگی کارشناسان و عوامل اجرایی، افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف و بررسی میزان تسلط دست‌اندرکاران بر مراحل برگزاری انتخابات انجام شد.

همچنین شناسایی نارسایی‌های احتمالی و پیشگیری از بروز مشکلات در مراحل اجرایی انتخابات از دیگر اهداف این مانور بود تا آمادگی عوامل مسئول برای اجرای صحیح فرایند رأی‌گیری مورد سنجش قرار گیرد.

کد مطلب 6974901

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