مقابله با فساد و حمایت از مدیران سالم دو مأموریت سازمان بازرسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری شامگاه یکشنبه در دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان اداره کل بازرسی استان که به مناسبت ۱۹ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان بازرسی کشور برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی با اتکا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی مهم در نظام اداری کشور دارد و یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق اهداف نظام و ارتقای سلامت اداری به شمار می‌رود.

وی تعهد و تخصص را از مهم‌ترین ویژگی‌های نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: سازمان بازرسی در کنار نظارت بر عملکرد مجموعه‌های اداری، مسئولیت مهمی در پیشگیری از فساد، شناسایی زمینه‌های تخلف و تقویت سلامت نظام مدیریتی بر عهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی استان بیان کرد: کردستان از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش‌های کشاورزی، معدن و تجارت مرزی برخوردار است و به دلیل ویژگی‌های خاص خود، از استان‌های مهم و حساس کشور محسوب می‌شود.

جباری ادامه داد: خدمت به مردم این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و عملکرد مؤثر دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه در شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات عمومی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم داشته باشد.

مقابله با فساد در کنار حمایت از مدیران سالم

وی با تفکیک دو رویکرد سلبی و ایجابی در مأموریت‌های سازمان بازرسی گفت: در رویکرد سلبی، کشف فساد و شناسایی و مسدود کردن گلوگاه‌های فسادخیز از وظایف حساس و پیچیده این سازمان است که نیازمند دقت، پیگیری و نظارت مستمر است.

رئیس کل دادگستری کردستان افزود: در رویکرد ایجابی نیز حمایت از مدیران سالم، دلسوز و جهادی اهمیت دارد؛ چراکه این مدیران با انگیزه و مسئولیت‌پذیری در مسیر پیشبرد امور کشور فعالیت می‌کنند و باید از ظرفیت و توانمندی‌های آنان پشتیبانی شود.

جباری خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان برخورد با تخلفات و حمایت از مدیریت سالم می‌تواند سازمان بازرسی را در دستیابی به اهداف خود توانمندتر کند و زمینه اصلاح رویه‌های اداری را فراهم آورد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی ریشه‌ای مشکلات دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: آسیب‌شناسی چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف نظام اداری باید با جدیت دنبال شود و نتیجه اقدامات نظارتی، در نهایت، به بهبود فرآیندها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم منتهی شود.

شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز در کردستان

بازرس کل استان کردستان نیز گزارشی از عملکرد این اداره کل در ۶ ماه نخست سال جاری ارائه کرد و گفت: توجه به دغدغه‌ها و مطالبات مردم، تقویت اقدامات پیشگیرانه و شناسایی و مسدودسازی زمینه‌های بروز فساد، از محورهای اصلی فعالیت بازرسی کل استان است.

محمد امین حیدری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۰ گلوگاه فسادخیز در استان شناسایی شده است که پیگیری و رسیدگی به این موارد در چارچوب مأموریت‌های نظارتی سازمان دنبال می‌شود.

بازرس کل کردستان با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: پیگیری تحقق شعار سال در حوزه تولید و اقتصاد مقاومتی از دیگر اولویت‌های این اداره کل است و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.

نظارت همگانی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی

حیدری تقویت نظارت همگانی را یکی دیگر از رویکردهای اداره کل بازرسی استان برشمرد و گفت: آگاه‌سازی عمومی درباره وظایف نظارتی و راه‌های مشارکت مردم می‌تواند در پیشگیری از تخلفات و محدود کردن زمینه‌های فساد مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور بودن اقدامات نظارتی افزود: آثار فعالیت‌های بازرسی باید به شکل ملموس در زندگی مردم و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نمایان شود تا اعتماد عمومی به نظام اداری تقویت شود.

بازرس کل کردستان همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در فرآیندهای نظارتی را از برنامه‌های مورد توجه این اداره کل عنوان کرد و گفت: استفاده از این فناوری‌ها در موضوع‌یابی، شناسایی مسائل و بررسی زمینه‌های بروز تخلف می‌تواند به کشف دقیق‌تر مشکلات، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای اداری کمک کند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی و تبیین مأموریت‌های سازمان بازرسی تأکید کرد و بهره‌گیری از این ظرفیت را در پیشگیری از تخلفات و ارتقای مشارکت مردم مؤثر دانست.

وی همچنین استفاده از توان علمی نخبگان، پژوهشگران و اندیشمندان در قالب کمیسیون‌های علمی و تخصصی را ضروری خواند و اظهار کرد: تعامل با صاحب‌نظران می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل، ارائه راهکارهای کارشناسی و اصلاح فرآیندهای اداری کمک کند.