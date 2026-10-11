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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

چراغ سبز سازمان غذا و دارو به درج فاقد سولفات و پارابن در حشره‌کش‌ها

چراغ سبز سازمان غذا و دارو به درج فاقد سولفات و پارابن در حشره‌کش‌ها

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از موافقت با درج ادعای فاقد سولفات و پارابن روی محصولات و تعیین الزامات ثبت مواد اولیه حشره‌کش‌های خانگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه با اشاره به سازوکار تمدید مجوزهای بهداشتی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، اظهار داشت: با توجه به آماده نبودن فرایند تمدید IRC و ثبت منبع در سامانه TTAC، معاونت‌های غذا و دارویی که اختیار تمدید این مجوزها به آن‌ها تفویض شده است، پس از بررسی و تأیید مدارک، فهرست مجوزها را برای تمدید به دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی ارسال می‌کنند.

وی افزود: فهرست مجوزهای تأییدشده و تمدیدشده نیز باید به‌صورت ماهانه برای پایش به اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ارسال شود.

آل‌بویه در ادامه با اشاره به درخواست تولیدکنندگان برای درج ادعاهایی مانند فاقد سولفات و فاقد پارابن روی برچسب و بسته‌ بندی محصولات، گفت: با درج این ادعاها، مشروط به رعایت کامل دستورالعمل تعیین نام و ادعا در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۲، موافقت شده است.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره الزامات ثبت مواد اولیه مورد استفاده در فرمولاسیون حشره‌کش‌های خانگی و بهداشتی نیز اظهار کرد: بر اساس رأی کمیته فنی و قانونی، ارائه IRC معتبر برای مواد تکنیکال و مواد جانبی مؤثر بر افزایش یا کاهش کارایی محصول نهایی، هنگام صدور یا تمدید پروانه ساخت و IRC این فرآورده‌ها الزامی است.

وی ادامه داد: برای سایر ترکیباتی که بر کارایی و عملکرد محصول نهایی تأثیری ندارند، ارائه برگه آنالیز یا مستندات فنی TDS و ایمنی MSDS کفایت می‌کند.

کد مطلب 6974957
حبیب احسنی پور

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