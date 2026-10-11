به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، شامگاه یکشنبه در اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در ملارد در روزهای یکشنبه ۱۹ مهر و دوشنبه ۲۰ مهر خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده از ساعت ۲۳ روز یکشنبه و دوشنبه آغاز می‌شود و احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار ناشی از انجام این عملیات فنی وجود دارد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار، از شهروندان خواست نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.