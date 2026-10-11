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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲

عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در ملارد از ساعت ۲۳ آغاز می‌شود

عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در ملارد از ساعت ۲۳ آغاز می‌شود

ملارد- روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده خبر داد و اعلام کرد احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، شامگاه یکشنبه در اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در ملارد در روزهای یکشنبه ۱۹ مهر و دوشنبه ۲۰ مهر خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده از ساعت ۲۳ روز یکشنبه و دوشنبه آغاز می‌شود و احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار ناشی از انجام این عملیات فنی وجود دارد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار، از شهروندان خواست نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

کد مطلب 6974974

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