به گزارش خبرنگار مهر، زانیار زندی عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رساته‌های کردستان اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، ۵۰ مورد رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در نقاط مختلف استان کردستان انجام شده و در مجموع نزدیک به ۱۰۰ هکتار از اراضی دولتی از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‌شده را پنج هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: صیانت از اراضی ملی و دولتی از مهم‌ترین مأموریت‌های معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی است و برخورد با تصرفات غیرقانونی با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان همچنین به یکی از موارد رفع تصرف در مهرماه اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۰۰ مترمربع از اراضی واقع در دامنه کوه نقاره‌کوب بیجار به ارزش حدود ۴۰ میلیارد ریال از تصرف خارج شد.

زندی با بیان اینکه متصرفان اراضی دولتی و ملی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، عنوان کرد: اقدامات حقوقی و نظارتی برای جلوگیری از ادامه تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی دولتی در حال انجام است.

وی با اشاره به پراکندگی موارد تصرف در استان بیان کرد: حدود ۹۰ درصد تصرفات شناسایی‌شده مربوط به شهر سنندج و ۱۰ درصد نیز در سایر شهرهای استان بوده است.

زندی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و دولتی تنها به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از ذخایر و سرمایه‌های ملی و فراهم کردن امکان بهره‌برداری قانونی از این ظرفیت‌ها را نیز دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر اراضی دولتی و ملی و برخورد قانونی با متصرفان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و اجازه نمی‌دهیم تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وسازهای بدون مجوز موجب تضییع سرمایه‌های ملی و حقوق عمومی شود.