اعتراض داروخانه های طرف قرارداد بیمه های تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در نامه ای به مدیرعامل بیمه مرکزی ایران، عنوان داشت: با توجه به گزارشات واصله از سراسر کشور، به رغم استمرار ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌های طرف قرارداد با بیمه تکمیلی دانا، این شرکت در برخی استان ها با وجود گذشت حدود ۱۳ ماه، همچنان بخش قابل توجهی از مطالبات خود را از مهر ۱۴۰۴ تسویه ننموده است.

با وجود پایبندی داروخانه ها به ادای رسالت حرفه ای خود نسبت به بیمه شدگان که بخش قابل توجهی از آنان از جامعه فرهنگیان هستند، متأسفانه عدم وجود شفافیت در واریزی ها و فقدان پاسخگویی شایسته و برنامه ریزی مشخص از سوی بیمه دانا، بر شدت نارضایتی همکاران افزوده است.

در بخش دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران، آمده است: تقاضا دارد با قید فوریت دستور فرمایید شرکت‌های بیمه خصوصی و ارائه دهندگان خدمات بیمه تکمیلی به طور ویژه بیمه دانا نسبت به تسویه صورتحساب‌ها و مطالبات منتهی به انتهای مرداد ۱۴۰۵ اقدام فرمایند.