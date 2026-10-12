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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

آیت الله حسینی: ملت ایران پیروز میدان مقاومت است

آیت الله حسینی: ملت ایران پیروز میدان مقاومت است

یاسوج- امام جمعه یاسوج با قدردانی از ملت قهرمان ایران و نیروهای مسلح، بر تداوم مسیر مقاومت، ایستادگی در برابر استکبار و انتقام خون شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینی ظهر دوشنبه با قدردانی از اقشار مختلف ملت ایران، نیروهای نظامی و انتظامی و مجاهدان راه حق، بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت کشور تأکید کرد.

وی با درود و تحیت به ارواح طیبه شهدا، از مجاهدانی که جان خود را در راه اسلام، انقلاب و استقلال کشور فدا کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: ما به‌عنوان مسلمان وظیفه داریم در برابر ستمگر و متجاوز بایستیم و از کشور، ناموس، عزت و استقلال خود دفاع کنیم.

امام جمعه یاسوج با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: امروز وظیفه همه کسانی که از انسانیت بهره‌ای دارند، ایستادگی در برابر استکبار و دفاع از ملت مظلوم ایران است.

حسینی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار کرد: هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از هزینه تسلیم و سازش است و ملت ایران راه مقاومت و مبارزه را انتخاب کرده است.

وی با اشاره به آنچه پیروزی‌های اخیر ایران خواند، تصریح کرد: امروز نه‌تنها ملت ایران، بلکه تحلیلگران و حتی رئیس‌جمهور روسیه نیز پیروزی ایران را شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا می‌دانند و اذعان دارند که پیروز این میدان، ملت قهرمان ایران است.

امام جمعه یاسوج در پایان با سر دادن شعار «الله‌اکبر»، بر ادامه مسیر عزت و استقلال و پیگیری انتقام خون شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و یاد شهدای انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان را گرامی داشت.

کد مطلب 6975389

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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      مقاومت تنها در میدان جنگ توسط نیروهای نظامی نیست مقاومت در میدان دیپلماسی هم مقاومت محسوب میشود. مقاومت توسط مردم عزیز ایران اسلامی چه درتجمعات شبانه وچه در سراسر میهن هم مقاومت محسوب میشود ‌

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