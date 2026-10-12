آیت الله حسینی: ملت ایران پیروز میدان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینی ظهر دوشنبه با قدردانی از اقشار مختلف ملت ایران، نیروهای نظامی و انتظامی و مجاهدان راه حق، بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت کشور تأکید کرد.

وی با درود و تحیت به ارواح طیبه شهدا، از مجاهدانی که جان خود را در راه اسلام، انقلاب و استقلال کشور فدا کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: ما به‌عنوان مسلمان وظیفه داریم در برابر ستمگر و متجاوز بایستیم و از کشور، ناموس، عزت و استقلال خود دفاع کنیم.

امام جمعه یاسوج با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: امروز وظیفه همه کسانی که از انسانیت بهره‌ای دارند، ایستادگی در برابر استکبار و دفاع از ملت مظلوم ایران است.

حسینی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار کرد: هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از هزینه تسلیم و سازش است و ملت ایران راه مقاومت و مبارزه را انتخاب کرده است.

وی با اشاره به آنچه پیروزی‌های اخیر ایران خواند، تصریح کرد: امروز نه‌تنها ملت ایران، بلکه تحلیلگران و حتی رئیس‌جمهور روسیه نیز پیروزی ایران را شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا می‌دانند و اذعان دارند که پیروز این میدان، ملت قهرمان ایران است.

امام جمعه یاسوج در پایان با سر دادن شعار «الله‌اکبر»، بر ادامه مسیر عزت و استقلال و پیگیری انتقام خون شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و یاد شهدای انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان را گرامی داشت.