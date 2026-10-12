مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، آسمان استان قزوین طی روزهای آینده عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود اما با عبور امواج از تراز میانی جو، در ساعات بعدازظهر و شب سه‌شنبه و همچنین بعدازظهر چهارشنبه، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی قزوین با اشاره به احتمال شدت گرفتن بارش‌ها در برخی نقاط استان اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و احتمال بروز بارش‌های رگباری، هشدار سطح زرد صادر شده است؛ چراکه این بارش‌ها ممکن است در بعضی مناطق، مانند موارد مشاهده‌شده در هفته گذشته، شدت بگیرند و خسارت‌هایی نقطه‌ای و محلی به همراه داشته باشند.

وی از شهروندان خواست هنگام تردد در ساعات بعدازظهر سه‌شنبه و چهارشنبه، به‌ویژه در محورهای کوهستانی استان، احتیاط کنند و مراقب لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی باشند.

این کارشناس همچنین با اشاره به جنوبی شدن جریانات هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، از افزایش نسبی دمای استان در این مدت خبر داد.