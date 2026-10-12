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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

تعویض رایگان ۱۶ هزار بخاری کم‌بازده در قزوین

تعویض رایگان ۱۶ هزار بخاری کم‌بازده در قزوین

قزوین- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده با بخاری‌های پربازده از مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: سهم استان در این طرح تعویض ۲۰ هزار دستگاه است.

سیامک محمد صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده با بخاری‌های پربازده در استان قزوین اظهار کرد: این طرح از مهرماه ۱۴۰۴ با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت و حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، تاکنون بیش از ۱۶ هزار دستگاه بخاری برای مشترکان هدف، از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، افراد تحت پوشش بهزیستی، دستگاه‌های دولتی، مساجد و مشترکان مناطق سردسیر استان جایگزین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با تأکید بر رایگان بودن این طرح برای مشترکان مشمول گفت: هزینه‌های مربوط به حمل، نصب و تعویض بخاری‌ها بر عهده سرمایه‌گذار است و مشترکان برای بهره‌مندی از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

صالحی ادامه داد: فهرست مشترکان واجد شرایط با همکاری دستگاه‌های مرتبط تهیه و برای اجرای طرح در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته است. مناطق سردسیر از جمله آوج، آبگرم و بخش‌هایی از کوهین و الموت نیز در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.

وی با بیان اینکه تعهد اجرای طرح در استان قزوین تا پایان سال ۱۴۰۵، جایگزینی ۲۰ هزار بخاری است، تصریح کرد: در مرحله نخست، اجرای طرح به گروه‌های هدف تعیین‌شده محدود است و همه مشترکان خانگی مشمول آن نیستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در پایان با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد گفت: برنامه جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده در سطح کشور، چهار میلیون دستگاه طی پنج سال است و اجرای آن در مرحله نخست بر گروه‌های هدف مشخص‌شده متمرکز شده است.

کد مطلب 6975388

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