سیامک محمد صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده با بخاری‌های پربازده در استان قزوین اظهار کرد: این طرح از مهرماه ۱۴۰۴ با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت و حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، تاکنون بیش از ۱۶ هزار دستگاه بخاری برای مشترکان هدف، از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، افراد تحت پوشش بهزیستی، دستگاه‌های دولتی، مساجد و مشترکان مناطق سردسیر استان جایگزین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با تأکید بر رایگان بودن این طرح برای مشترکان مشمول گفت: هزینه‌های مربوط به حمل، نصب و تعویض بخاری‌ها بر عهده سرمایه‌گذار است و مشترکان برای بهره‌مندی از این خدمات هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

صالحی ادامه داد: فهرست مشترکان واجد شرایط با همکاری دستگاه‌های مرتبط تهیه و برای اجرای طرح در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته است. مناطق سردسیر از جمله آوج، آبگرم و بخش‌هایی از کوهین و الموت نیز در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.

وی با بیان اینکه تعهد اجرای طرح در استان قزوین تا پایان سال ۱۴۰۵، جایگزینی ۲۰ هزار بخاری است، تصریح کرد: در مرحله نخست، اجرای طرح به گروه‌های هدف تعیین‌شده محدود است و همه مشترکان خانگی مشمول آن نیستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در پایان با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد گفت: برنامه جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده در سطح کشور، چهار میلیون دستگاه طی پنج سال است و اجرای آن در مرحله نخست بر گروه‌های هدف مشخص‌شده متمرکز شده است.