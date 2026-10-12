به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه مرحله استانی رویداد ملی «ماموریت ماکان» با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و گرامیداشت یاد و خاطره ماکان نصیری و شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب صبح دوشنبه در آذربایجان شرقی برگزار شد.

این رویداد ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی است و با مشارکت اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

ارسال پنج هزار اثر دانش‌آموزی به مرحله استانی

در مرحله استانی این رویداد، حدود پنج هزار اثر از دانش‌آموزان آذربایجان شرقی دریافت شد؛ آماری که بیانگر مشارکت گسترده دانش‌آموزان در این برنامه فرهنگی و آموزشی است.

فرآیند داوری آثار از سطح مدارس آغاز می‌شود و پس از عبور از مراحل منطقه‌ای و ناحیه‌ای، به مرحله استانی می‌رسد. آثار برگزیده نیز برای ارزیابی در مرحله ملی بررسی می‌شوند.

تأکید بر آموزش حفاظت از محیط‌زیست به کودکان

محمدحسین حسن‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی، در آیین اختتامیه این رویداد بر اهمیت آموزش مفاهیم زیست‌محیطی از دوران کودکی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهداف «ماموریت ماکان» اظهار کرد: پیوند مفاهیم حفاظت از محیط‌زیست با فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه انتقال ارزش‌های انسانی به نسل جدید را فراهم می‌کند و به ماندگاری فرهنگ صیانت از منابع طبیعی، تعهد به میهن و یاد شهدای دانش‌آموز در ذهن کودکان کمک می‌کند.

رویداد ملی «ماموریت ماکان» با بهره‌گیری از ظرفیت فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، به دنبال افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره چالش‌های زیست‌محیطی و تقویت مشارکت آنان در حفاظت از طبیعت است؛ رویکردی که می‌تواند دانش‌آموزان را به مروجان فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در خانواده و جامعه تبدیل کند.