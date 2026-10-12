هوشمند: حضور در میدان باید با جهاد تبیین و روشنگری همراه باشد

حجت‌الاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم به مؤمنان هشدار می‌دهد که از دشمنان پیروی نکنند، چراکه این پیروی موجب بازگشت به گذشته و پشیمانی خواهد شد.

وی افزود: نباید تصور کنیم که پیروی از دشمنان می‌تواند مشکلات ما را برطرف کند یا شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را بهبود ببخشد؛ تجربه کشورهای منطقه از جمله سوریه و لیبی نشان می‌دهد که دشمنان برای این کشورها دستاوردی نداشته‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: قرآن کریم به مؤمنان هشدار می‌دهد که از فریب دشمنان پرهیز کنند و میدان را خالی نکنند، زیرا دشمن در انتظار غفلت ماست و می‌خواهد با تضعیف سلاح، پرچم، ولایت، همبستگی و اتحاد، زمینه هجوم خود را فراهم کند.

هوشمند تصریح کرد: دشمن همواره درصدد سوءاستفاده از غفلت ماست؛ بنابراین باید هوشیار و آگاه باشیم و بدانیم که در صورت حفظ هوشیاری، خداوند بهترین یاور و پشتیبان مؤمنان خواهد بود.

وی بیان کرد: حضور مردم در میدان، به‌تنهایی کافی نیست و هر یک از افرادی که در این اجتماعات شرکت می‌کنند، باید در محیط زندگی خود نیز نقش فعال و اثرگذاری داشته باشند. اگر جمعیت حاضر در میدان را با کل جمعیت شهر مقایسه کنیم، شاید سهم ما تنها پنج درصد باشد؛ بنابراین همین جمعیت باید در جامعه نقش‌آفرینی کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: هر یک از ما می‌توانیم با پنج یا ۱۰ نفر دیگر ارتباط داشته باشیم، شبهات موجود را برطرف کنیم و در خانواده و محیط اجتماعی خود به روشنگری بپردازیم. نباید فعالیت ما صرفاً به حضور در میدان محدود شود، بلکه باید کنشگر باشیم و در برابر مسائل مختلف، موضعی آگاهانه و فعال داشته باشیم.

هوشمند اضافه کرد: کسبه می‌توانند در مغازه‌های خود با نصب جملات روشنگرانه، معرفی کتاب و نشریات مفید و استفاده از فرصت گفت‌وگو با مشتریان، در جهاد تبیین مشارکت کنند. همچنین فعالان فرهنگی در بانک‌ها، مساجد، پایگاه‌های بسیج، هیئت‌ها، گروه‌های خانوادگی و کانال‌های ارتباطی می‌توانند با تولید و انتشار محتوای آگاهی‌بخش، نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.

وی یادآور شد: در کنار فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، تقویت اعتقاد و ایمان قلبی به خداوند نیز اهمیت فراوانی دارد. امیرالمؤمنین علی(ع) در روایتی، چهار ویژگی ورع، اجتهاد، عفت و سداد را از عوامل یاری‌رساندن به امام معرفی می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان تأکید کرد: نخستین ویژگی، ورع و تقواست؛ افرادی که خود را یار امام می‌دانند، باید در زندگی فردی و اجتماعی به تقوا پایبند باشند. دومین ویژگی، تلاش و مجاهدت است؛ به این معنا که یاری‌رساندن به امام، به فعالیت، کوشش و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد و تنها به حضور ظاهری محدود نمی‌شود.

هوشمند خاطرنشان کرد: سومین ویژگی، عفت است که هم مردان و هم زنان باید به آن توجه داشته باشند. حجاب نیز بخشی از عفت به شمار می‌رود، اما مفهوم عفت گسترده‌تر است و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به چهارمین ویژگی، یعنی استقامت، افزود: امروز با توجه به شرایط منطقه و تحولات بین‌المللی، حفظ استقامت و ایستادگی اهمیت ویژه‌ای دارد. باید احتمال تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها را در نظر بگیریم و تصور نکنیم که با پایان یک مقطع سیاسی یا برگزاری انتخابات، تهدیدها به پایان می‌رسند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان یادآور شد: دشمن در انتظار غفلت ماست و به همین دلیل باید با استقامت و اراده‌ای محکم در برابر توطئه‌ها بایستیم. اگر ملت ایران هوشیاری، اتحاد و استقامت خود را حفظ کند، می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کند.