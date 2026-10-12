به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» با محوریت استان مرکزی، صبح دوشنبه ۲۰ مهر در اداره‌کل روابط عمومی سازمان صداوسیما برگزار شد. در این نشست، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی، مدیرکل سیمای استان‌های رسانه ملی، استاندار مرکزی و مدیر مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، به تشریح ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این استان و اهداف برگزاری این رویداد پرداختند.

در ابتدا حسن نجمی مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی با اشاره به محورهای مورد توجه در این رویداد، اظهار کرد: معرفی چهره‌ها و مفاخر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و انرژی‌های پایدار، ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی و همچنین استعدادهای انسانی استان، از جمله موضوعاتی است که در جریان رویداد «ایران جان» به آنها پرداخته خواهد شد.

وی با تأکید بر جایگاه سرمایه انسانی در توسعه استان مرکزی افزود: این استان سرزمین رشد استعدادهای انسانی است و برخورداری از نیروهای توانمند و مستعد، یکی از مهم‌ترین داشته‌های آن به شمار می‌رود، ظرفیتی ارزشمند که شایسته توجه و معرفی گسترده‌تر است.

بهنام حیدری مدیرکل سیمای استان‌های رسانه ملی نیز در این نشست با تمجید از رویداد «ایران جان»، آن را بستری برای معرفی ظرفیت‌های استانی و بازتاب مطالبات مردم دانست.

وی با اشاره به نقش این رویداد در بازنمایی دستاوردهای ملی و استانی گفت: «ایران جان» فرصتی بزرگ برای معرفی مفاخر ملی و دستاوردهای جمهوری اسلامی با تکیه بر نگاه انقلاب اسلامی است؛ فرصتی که می‌تواند ضمن بازتاب توانمندی‌های کشور، به تقویت آرامش و امید در جامعه کمک کند.

مهدی زندوکیلی، استاندار مرکزی، در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های این استان اظهار کرد: در رویداد «ایران جان» باید تلاش کنیم داشته‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان مرکزی را که متعلق به همه مردم است، برجسته کنیم و از این سرمایه‌ها در مسیر اعتلای کشور بهره ببریم.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی افزود: این استان زادگاه امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران است و در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور نیز نقشی مهم و تأثیرگذار داشته است. استان مرکزی از دوران مشروطه تا امروز در مقاطع مختلف تاریخ ایران حضور مؤثری داشته است.

مدیر مرکز تحقیقات صداوسیما: ۶۹ درصد مردم رویداد آذربایجان شرقی را دیده‌اند

محسن شاکری‌نژاد مدیر مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به همراهی استاندار مرکزی در برنامه‌ریزی‌های مربوط به برگزاری رویداد «ایران جان»، این همراهی را زمینه‌ساز اجرای موفق‌تر برنامه‌ها دانست. حضور جدی مدیران و همراهی آنها در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای رویداد، نویدبخش برگزاری مطلوب آن است و می‌تواند به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده کمک کند.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات درباره رویداد پیشین «ایران جان» در آذربایجان شرقی گفت: این رویداد توانست رکورد مخاطبی را که پیش‌تر در اختیار استان اصفهان بود، پشت سر بگذارد و به میزان مخاطب ۶۵ درصدی دست یابد. بر اساس نتایج این بررسی، میزان دیده‌شدن رویداد آذربایجان شرقی ۶۹ درصد بوده و میزان رضایت مردم این استان از برگزاری «ایران جان» نیز به ۷۷ درصد رسیده است؛ نتایجی که می‌تواند برای برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای بعدی راهگشا باشد.

شاکری‌نژاد در پایان با اشاره به اهمیت ارزیابی نتایج هر دوره، تأکید کرد که سنجش میزان مخاطب و بررسی تغییرات شناختی و نگرشی مردم، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد این رویدادها و شناسایی زمینه‌های بهبود آنها را فراهم می‌کند.

یازدهمین رویداد ملی «ایران جان» با محوریت استان مرکزی از ۲۵ مهر تا اول آبان برگزار می‌شود.