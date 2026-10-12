محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان پیش از ظهر امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما از بعدازظهر با رشد ابر در اغلب مناطق استان مواجه خواهیم شد.

وی افزود: با افزایش ابرناکی، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق فراهم می‌شود و این ناپایداری‌ها با شدت‌وضعف متفاوت تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به احتمال تقویت فعالیت سامانه بارشی در روز سه‌شنبه تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد احتمال وقوع بارش و شدت آن در این روز نسبت به سایر روزهای هفته بیشتر خواهد بود؛ با این حال، در مجموع انتظار نمی‌رود بارش‌های پیش‌بینی‌شده در استان قابل‌توجه باشد.

رحمان‌نیا با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق، لازم است شهروندان و دستگاه‌های مرتبط ضمن پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی، توصیه‌های ایمنی اعلام‌شده را مدنظر قرار دهند.

احتمال وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت وزش باد در روزهای آینده گفت: در این مدت، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد در برخی مناطق استان شدت می‌گیرد و سرعت آن ممکن است به آستانه نسبتاً شدید برسد.

وی همچنین از افزایش تدریجی دمای هوا در استان خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود دما در اغلب مناطق استان تا پایان هفته با شیبی ملایم افزایش یابد.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه به تغییرات جوی روزهای آینده اظهار کرد: با وجود اینکه بارش‌های مورد انتظار در مجموع قابل‌توجه نخواهد بود، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق و تقویت فعالیت سامانه بارشی در روز سه‌شنبه وجود دارد؛ ازاین‌رو، پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی ضروری است.