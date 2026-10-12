ارسال ۷ هزار اثر به جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای راهبری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با حضور مدیران کمیته‌ها و بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره در فرهنگسرای مقاومت برگزار شد.

در این نشست، جلال غفاری دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با تشریح روند برگزاری این رویداد، گفت: بسیار خرسندم که این جشنواره در پرتو سایه پرمهر و نگاه چهار شهید بزرگوار از رهبر شهید انقلاب اسلامی تا شهید سلامی عزیز و شهید سردار علیرضا سلیمانی و سردار حماسه‌ساز شهید علیرضا تنگسیری قرار دارد. شهید سلامی همواره پشتوانه هنر مقاومت بودند؛ هرچه می‌گذرد بیشتر به مظلومیت سردار شهید علیرضا سلیمانی پی می‌بریم که همواره حامی این رویداد بودند. شهید تنگسیری نیز با بزرگواری، میزبانی جشنواره را برای یک سال برعهده گرفتند و در آن دوره عرشه ناو برای نخستین بار به خانه جشنواره تبدیل شد.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ادامه داد: از دختر شهید سلامی شنیدم که این شهید بزرگوار قبل از سخنرانی اختتامیه هجدهمین جشنواره فیلم مقاومت در خرداد سال ۱۴۰۴، چندین مقاله به زبان اصلی درباره مفهوم «هنر والا و متعالی» را مطالعه کرده بودند و در نهایت هم آن صحبت‌های کاربردی را در آن محفل بیان کردند.

غفاری با اشاره به دوره هفدهم جشنواره فیلم مقاومت و برگزاری آن روی عرشه ناو در خلیج فارس گفت: در آن مراسم، زمانی که محمدحسین لطیفی درباره فیلم «غریب» صحبت می‌کردند، گفتند افتخارشان این است که جایزه را از فرمانده سپاه دریافت می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که جشنواره فیلم مقاومت تا چه اندازه با شهدا و سرداران نظام پیوند خورده است. خوشحالم که جشنواره فیلم مقاومت وامدار شهدا و سرداران نظام است و ذره‌ای جز این در دلم نیست. تمام اشکالات مربوط به من است و اگر اتفاقی می‌افتد، از عنایت شهداست.

پایان داوری بیش از ۳ هزار اثر در بخش بین‌الملل

غفاری با اشاره به شرایط ویژه کشور و تأثیر آن بر روند برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اظهار کرد: جشنواره نوزدهم نیز به دلیل شرایط ویژه کشور به سمتی رفت که تصمیم‌های متفاوتی درباره نحوه برگزاری آن گرفته شد، اما به لطف خدا و عنایت شهدا در آستانه برگزاری این رویداد بزرگ قرار داریم. در جشنواره امسال، ۲۰ فیلم سینمایی بلند داریم که در همین یک سال تولید شده‌اند و آثارشان به جشنواره تحویل داده شده است. از این تعداد، پنج یا شش فیلم نیز تاکنون در هیچ جشنواره‌ای شرکت نکرده‌اند. از نظر کیفی و کمی، آثار خوبی به دست ما رسیده است. در بخش بین‌الملل نیز نوآوری‌هایی داشتیم و حضور آثار خارجی بسیار پررنگ است. داوری این بخش به پایان رسیده و آثار فراوانی در اختیار داریم که شامل فیلم‌های کوتاه و بلند است. البته تمرکز اصلی این آثار بر موضوع غزه و فلسطین قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های جشنواره در خارج از تهران گفت: ما باید یک سلسله رویداد استانی تعریف کنیم. بحث عدالت در برگزاری جشنواره نیز همین است که امکان دسترسی مخاطبان در استان‌های مختلف فراهم شود.

در ادامه نشست، جلال غفاری با اشاره به برنامه‌های آتی جشنواره و فعالیت‌های مرتبط با فرهنگ مقاومت گفت: دبیرخانه جشنواره دائمی شده است و ما با افتخار آمادگی داریم در فرهنگسرای مقاومت میزبان جشنواره‌های فیلم و تئاتر مقاومت باشیم و در برگزاری آنها کمک کنیم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت فرهنگ مقاومت گفت: مقاومت گفتمان است؛ به گفته امام شهید، این موضوع یک گفتمان است که باید آن را حفظ و تقویت کنیم.

دریافت حدود ۷ هزار اثر برای جشنواره نوزدهم

در ادامه این نشست، محمدعلی شجاعی فرد دبیر کمیته علمی و قائم‌مقام جشنواره، با اشاره به تغییرات برنامه برگزاری نوزدهمین دوره اظهار کرد: برگزاری جشنواره ۲ بار به دلیل شرایط جنگ به تعویق افتاد. پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، نیز آثار زیادی به جشنواره رسید که شاید این اتفاق زمینه‌ای برای برگزاری اکران‌های هدفمند فراهم کند.

شجاعی با تشریح آمار آثار رسیده به بخش بین‌الملل گفت: در این بخش، در مجموع حدود ۳ هزار و ۱۷ اثر از ۱۰۹ کشور جهان دریافت شده است. در بخش داخلی نیز ۳ هزار و ۹۲۵ اثر دریافت شده است که از میان آنها، ۱۳۰ اثر وارد بخش رقابتی و ۲۰۷ اثر وارد بخش اکران شده‌اند.

دبیر کمیته علمی جشنواره اضافه کرد: در بخش انیمیشن نیز ۹ اثر دریافت شده است که برای آنها سالن ویژه در نظر گرفته‌ایم. همچنین برای برخی فیلم‌های سینمایی بلند، پوسترهایی جهت نمایش آماده شده است. برای این دوره، کارگاه های انتقال تجربه طراحی شده است و تلاش کرده‌ایم از بهترین افراد برای برگزاری این برنامه‌ها استفاده کنیم.

در ادامه این نشست، مدیران بخش‌های مختلف جشنواره گزارشی از روند اجرایی فعالیت‌ها بیان کرده و نمایندگان نهادهای همکار نیز پیشنهاداتی را برای هرچه بهتر برگزار کردن این رویداد فرهنگی ارائه دادند.

جشنواره فیلم مقاومت، کاری جهادی و ضروری

سردار علی مقواساز مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح و معاون فرهنگی بسیج، در جمع بندی این جلسه ضمن سپاس از فعالیت های انجام‌شده با اشاره به دشواری‌های برگزاری جشنواره فیلم مقاومت بیان کرد: جشنواره فیلم مقاومت کاری بسیار پرزحمت و حاصل یک کار جمعی است. برگزاری آن واجب و ضروری است و خداوند نیز به این تلاش‌ها برکت می‌دهد.

وی عنوان کرد: امیدواریم خداوند امسال هم به این کار و هم دست اندرکاران جشنواره برکت بدهد. این رویداد کاری جهادی و سرشار از زحمت است و امیدواریم این مقاومت پایدارتر شود و یک روز برسد که با هم نابودی رژیم صهیونیستی را ببینیم و نماز جماعت را در قدس شریف پشت سر رهبر معظم انقلاب بخوانیم.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری قدیر و در قالب‌ها و بخش‌هایی نظیر فیلم سینمایی بلند، فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، فیلمنامه، مقاله‌پژوهی، اقلام تبلیغاتی و هوش مصنوعی در تهران برگزار می‌شود.