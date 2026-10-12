دور دوم  «بایکوت» به تماشاخانه جوانمرد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اثر، دور دوم اجرای نمایش بایکوت با نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و تهیه‌کنندگی داوود علیشاهی در سالن جوانمرد خانه تئاتر میزبان مخاطبان می‌شود.

این اثر نمایشی که در فضایی درام و با تمرکز بر چالش‌های زندگی چهره‌های شناخته‌شده عرصه هنر شکل گرفته، با تک‌بازی حسین میرزاییان اجرا می‌شود.

میرزاییان در نمایش «بایکوت» با ۶ کاراکتر متفاوت، روایتی از چهره‌هایی چون بهروز وثوقی، آذر شیوا، نعمت‌الله آغاسی، اکبر گلپایگانی، قمرالملوک وزیری و محسن مخملباف را جان می‌بخشد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «تو اوج کارت، میگن دیگه بازی نکن، دیگه نخون، تو بایکوتی ...»

همچنین مروارید رئیسی، ویدا احمدی و حسین عباسپور به عنوان خواننده و گروه موسیقی متشکل از آرمین امین‌ترابی نوازنده پیانو، آریا طاری گیتار بیس، بیتا مدیحی درامز، علیرضا ذوقی گیتار الکتریک، علی پاپی و ملیکا اکبری ویولن و هستی شاپوری ویولنسل این نمایش را همراهی می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به سنا ماندنی مدیر تولید و طراح صحنه، نرگس ماندنی طراح لباس، آهنگساز: آرمین امین ترابی، سولماز نجفی طراح گریم، حسین عباسپور برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، حسن خودنگاه مدیر تبلیغات و آرزو صراف رضائی روابط عمومی، ارمیا قمصریان ساخت تیزر و موشن گرافی دور دوم، رضا اسبقی طراح گرافیکی، سولماز نجفی و الینا حضرتی مجریان گریم، سوگند صادق منشی صحنه، سینا عباسی، آریا عبدالله‌ئی، پوریا زمانی‌راد دستیاران صحنه، آرنیکا نوبهاری دستیار لباس، اسرا صالحی اتاق فرمان، امیرحسین قلیچ، احسان فغانی و میترا یاردل گروه کارگردانی اشاره کرد.

نمایش «بایکوت» از ۲۲ مهر تا ۲۳ آبان‌ هر شب ساعت ۲۲:۳۵ به مدت ۷۵ دقیقه در تماشاخانه جوانمرد واقع در خانه تئاتر، خیابان سمیه، میزبان علاقه‌مندان به هنر نمایش خواهد بود و بلیت‌فروشی آن از سامانه تیوال انجام می‌شود.