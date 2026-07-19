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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

فراخوان جشنواره‌ مقاومت برای دریافت مستندهای آئین وداع و تشییع رهبری

فراخوان جشنواره‌ مقاومت برای دریافت مستندهای آئین وداع و تشییع رهبری

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با انتشار فراخوانی از مستندسازان دعوت کرد آثار خود با موضوع آئین وداع و تشییع «آقای شهید ایران» را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در ۲ بخش مستند کوتاه و مستند بلند منتشر شده و شامل آثاری است که به روایت ابعاد مختلف این رویداد ملی و مردمی پرداخته‌اند.

تأمین مالی سه مستند برتر، اختصاص جایزه ویژه جشنواره به ۱۰ اثر منتخب، اهدای جایزه ویژه «امام شهید»، راه‌یابی مستقیم آثار برگزیده به بخش ویژه جشنواره و نمایش آنها در سانس‌های ویژه، از جمله فرصت‌های پیش‌بینی‌شده برای آثار منتخب این فراخوان است.

روایت حضور گسترده مردم، بازتاب لحظه‌های ماندگار مراسم وداع، کنش‌گری اجتماعی و فرهنگی، بازتاب داخلی و جهانی این آیین و روایت سلحشورانه حضور زنان، از نمونه محورهای موضوعی این فراخوان اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ مرداد به دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ارسال کنند.

برای ارسال آثار و دریافت اطلاعات بیشتر، به نشانی @resistancefilmfest مراجعه کنید.

کد مطلب 6892612
ندا زنگینه

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