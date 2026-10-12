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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

سازمان بازرسی بازوی توانمند پیشبرد امور استان خوزستان است

سازمان بازرسی بازوی توانمند پیشبرد امور استان خوزستان است

اهواز- استاندار خوزستان در دیدار با رئیس و کارکنان سازمان بازرسی استان، این نهاد نظارتی را بازوی توانمند پیشبرد امور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام مصطفی انصاری‌فرد، رئیس سازمان بازرسی خوزستان گفت: دوازدهم ماه، سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان منشأ خدمات بسیار مؤثری بوده و نقش نظارتی آن در پیشبرد امور بسیار مؤثر است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بازرسی استان افزود: دست‌اندرکاران سازمان بازرسی در استان، در مسیر گره‌گشایی از کارها تلاش‌های بسیار ارزشمندی انجام داده‌اند و لازم می‌دانم از این تلاش‌ها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

استاندار خوزستان با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید متوجه جایگاه سازمان بازرسی باشند؛ این سازمان به دنبال دستگیری از دستگاه‌ها و کمک به روند امور است و در صورت وجود نقص، خلل یا کم‌کاری، تذکرات لازم را ارائه می‌دهد تا امور در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

موالی‌زاده با اشاره به نقش نهادهای نظارتی بیان کرد: سازمان بازرسی به عنوان یک بازوی توانمند در مقاطع مختلف کمک‌کار بوده و نقش این سازمان و نهادهای نظارتی در پیشبرد امور را بسیار مؤثر می‌دانم.

وی با تأکید بر همدلی و همکاری میان قوا اظهار کرد: همه ما ید واحده هستیم و باید کمک کنیم که مشکلات مردم استان روز به روز کمتر شود و استان در مدار توسعه، پیشرفت و تعالی قرار گیرد؛ همان مسیری که امام شهیدمان و امام راحل عزیزمان دنبال آن بودند و امروز مقام معظم رهبری آن را دنبال می‌فرمایند.

استاندار خوزستان با اشاره به هماهنگی میان قوای کشور گفت: قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای مسلح، همه با هم پشت سر مقام معظم رهبری هستیم و باید به منزله اعضای یک خانواده، امور را با هماهنگی یکدیگر به حول قوه الهی به پیش ببریم.

حجت‌الاسلام مصطفی انصاری‌فرد، رئیس سازمان بازرسی استان نیز در این دیدار گفت: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، وظیفه سازمان بازرسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون است و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، وظیفه ما کمک به دولت و دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی است تا بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و هر کجایی که گره‌ای وجود دارد، آن گره را باز کنیم تا هدف مقررمان بهتر به مردم برسد.

کد مطلب 6975575

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    نظرات

    • گرمایی US ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خورستان چه پیشرفت و توسعه و پیشبردی داشته

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