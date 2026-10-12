سازمان بازرسی بازوی توانمند پیشبرد امور استان خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام مصطفی انصاری‌فرد، رئیس سازمان بازرسی خوزستان گفت: دوازدهم ماه، سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان منشأ خدمات بسیار مؤثری بوده و نقش نظارتی آن در پیشبرد امور بسیار مؤثر است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بازرسی استان افزود: دست‌اندرکاران سازمان بازرسی در استان، در مسیر گره‌گشایی از کارها تلاش‌های بسیار ارزشمندی انجام داده‌اند و لازم می‌دانم از این تلاش‌ها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

استاندار خوزستان با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید متوجه جایگاه سازمان بازرسی باشند؛ این سازمان به دنبال دستگیری از دستگاه‌ها و کمک به روند امور است و در صورت وجود نقص، خلل یا کم‌کاری، تذکرات لازم را ارائه می‌دهد تا امور در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

موالی‌زاده با اشاره به نقش نهادهای نظارتی بیان کرد: سازمان بازرسی به عنوان یک بازوی توانمند در مقاطع مختلف کمک‌کار بوده و نقش این سازمان و نهادهای نظارتی در پیشبرد امور را بسیار مؤثر می‌دانم.

وی با تأکید بر همدلی و همکاری میان قوا اظهار کرد: همه ما ید واحده هستیم و باید کمک کنیم که مشکلات مردم استان روز به روز کمتر شود و استان در مدار توسعه، پیشرفت و تعالی قرار گیرد؛ همان مسیری که امام شهیدمان و امام راحل عزیزمان دنبال آن بودند و امروز مقام معظم رهبری آن را دنبال می‌فرمایند.

استاندار خوزستان با اشاره به هماهنگی میان قوای کشور گفت: قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای مسلح، همه با هم پشت سر مقام معظم رهبری هستیم و باید به منزله اعضای یک خانواده، امور را با هماهنگی یکدیگر به حول قوه الهی به پیش ببریم.

حجت‌الاسلام مصطفی انصاری‌فرد، رئیس سازمان بازرسی استان نیز در این دیدار گفت: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، وظیفه سازمان بازرسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون است و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، وظیفه ما کمک به دولت و دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی است تا بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و هر کجایی که گره‌ای وجود دارد، آن گره را باز کنیم تا هدف مقررمان بهتر به مردم برسد.