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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج با عراقچی

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج با عراقچی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غلامرضا میرمحمد میگونی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آبیجان، امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج ارائه کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ساحل عاج و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، صنعتی، علمی و فناوری، بررسی شد.

کد مطلب 6975618
نفیسه عبدالهی

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