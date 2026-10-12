پیوند عمیق قرآن با نسل کودک و نوجوان در قالب «طرح آموزشی آیات آشنا»

ایرج یارمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: براساس طرح آموزشی آیات آشنا در ۳۶ جلسه آموزشی حضوری و یا تلفیقی با فضای مجازی در مدت ۲ تا سه ماه گروه هدف ما یعنی کودکان و نوجوانان در ۲ گروه سنی هفت تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال تحت آموزش قرار می‌گیرند و با ۳۶ آیه از قرآن از نظر حفظ و مفاهیم آشنا می‌شوند.

وی با بیان اینکه طرح آیات آشنا با هدف ترویج مفاهیم قرآن کریم بین نسل کودک و نوجوان که آینده سازان مملکت هستند اجرا شده و به این رده سنی آموزش‌های مفید و کاربردی و جذاب را در سطحی فراگیر ارائه می‌شود، اظهار کرد: در این طرح قرآن کریم از یک کتاب صرفا مقدس به یک دفترچه راهنمای عملیاتی برای زندگی تبدیل می شود که همراه همیشگی مردم در عرصه‌های مختلف زندگی است.

مسئول کانون قرآن و عترت اداره تبلیغات اسلامی ملایر با بیان اینکه دوران کودکی و نوجوانی بهترین دوران برای آموزش به شمار می‌رود به گونه‌ای که همه آموزش‌ها و مهارت‌های الهی و دینی در بطن جامعه نهادینه می‌شود، ادامه داد: این طرح در طول فصل پاییز و زمستان اجرا می‌شود و امیدواریم که کودکان و نوجوانان با فراغ بال های درس مکتب قرآن بنشینند.

یارمحمدی افزود: در راستای تحقق منویات رهبر شهید در خصوص تربیت حافظان قرآن کریم و با هدف اجرایی سازی سند راهبردی دارالقرآن کریم و ماموریت اساسی اداره تبلیغات اسلامی ملایر در راستای آموزش حافظان قرآن کریم «طرح آموزشی آیات آشنا» در سطح وسیع در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: هدف ما ایجاد و ‌تقویت موج گفتمان سازی مفاهیم اصلی آموزش کاربردی قرآن است و تلاش می‌کنیم تا روخوانی و روان‌خوانی صحیح آیات قرآن کریم به نظام فکری و مهارت‌های رفتاری و سیره عملیاتی کودکان و نوجوانان در زندگی تبدیل شود و از طریق ابزارهایی چون بازی و داستان و چالش‌های فکری مفاهیم به کودکان و نوجوانان آموزش داده می‌شود.

مسئول کانون قرآن و عترت اداره تبلیغات اسلامی ملایر با بیان اینکه این طرح کشوری در سطح شهرستان ۱۵ کلاس آموزشی در سطح شهرها و روستاها برگزار خواهد شد، گفت:۵۰۰ کودک و نوجوان در این کلاس‌ها مورد آموزش قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنیم این طرح تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان به اتمام برسد و از طریق سازمان دارالقرآن کریم کشور به شرکت کنندگان در این طرح گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد و امیدواریم این طرح در سال آینده در سطح گسترده‌تر ادامه پیدا کند.