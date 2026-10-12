به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سجاد سرافراز، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان، در پی ارتحال حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، عالم ربانی و فقیه وارسته، پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله قربانی، امام جمعه پیشین رشت و از شخصیت‌های برجسته علمی و حوزوی استان گیلان، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

آن عالم فرزانه، عمر شریف خویش را در مسیر تحصیل و ترویج علوم اسلامی، نشر معارف قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و خدمت به مردم شریف استان گیلان سپری کرد و آثار علمی و خدمات دینی ایشان، بخشی از میراث ارزشمند حوزه‌های علمیه این دیار به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به علما و روحانیت معظم، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان گیلان و بیت مکرم آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال، رحمت واسعه و علو درجات را برای آن فقید سعید و صبر و اجر جزیل را برای بازماندگان محترم مسئلت دارم.