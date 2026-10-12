به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح دوشنبه در این دیدار با اشاره به الگوی رفتاری ملت ایران در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: علت اینکه ما به دوران هشت‌ساله جنگ، واژه مقدس را اطلاق می‌کنیم، پایبندی دقیق رزمندگان و نظام اسلامی به موازین اخلاقی و قوانین الهی حتی در میدان نبرد بود.

وی افزود: در طول دوران جنگ تحمیلی، ایران اسلامی با وجود همه فشارها، از حمله به مراکز غیرنظامی همچون مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و منازل مسکونی دشمن خودداری کرد؛ چرا که بر اساس آموزه‌های قرآنی، دشمنی با دیگران نباید موجب خروج از عدالت شود و رهبر شهید ما نیز همواره بر دقت و نقطه‌زنی در دفاع تأکید داشتند.

ورزش همگانی ضرورتی برای ارتقای سلامت عمومی است

امام جمعه اصفهان در ادامه با اشاره به نقش جوانان در دفاع مقدس و ضرورت ترویج نشاط اجتماعی، ورزش را بستر اصلی پرورش جسم سالم و به تبع آن برخورداری از عقل سالم دانست و گفت: بدنسازی بخش مهمی از ورزش همگانی محسوب می‌شود که به‌ویژه برای افرادی که تحرک کمتری در فعالیت‌های روزمره دارند، بسیار ضروری است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد پیشنهاد داد: آموزش درست ورزش کردن باید به عنوان یک فن اصلی در دستور کار هیئت قرار گیرد و با تهیه کتابچه‌های آموزشی برای انجام صحیح حرکات در خانه، امکان بهره‌مندی عموم مردم از فواید ورزش فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تأکید بر اینکه نباید در مسیر ورزش، روح را فدای جسم کرد، خاطرنشان کرد: اگر به‌دنبال انجام کار فرهنگی در حوزه ورزش هستید، تلاش کنید ورزشکار بی‌نماز نداشته باشیم؛ چرا که بهترین ابزار برای تعالی روح و حتی تقویت جسم، اقامه نماز است.

وی تصریح کرد: انسان نباید با پرورش جسم، خود واقعی و روح خود را به دست فراموشی بسپارد، زیرا همان‌طور که در قرآن کریم آمده است، فراموشی یاد خدا منجر به فراموشی خویشتن می‌شود و این بزرگ‌ترین خسارت برای یک انسان است.

اصفهان در حوزه بدنسازی ظرفیت بالایی دارد

در این دیدار، مجتبی محمدی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت این رشته ورزشی گفت: استان اصفهان با دارا بودن بیش از هزار سالن بدنسازی، ظرفیت بسیار بالایی دارد که نظارت و سازماندهی آن به دلیل گستردگی مخاطبان که عمدتاً نوجوانان و جوانان هستند، نیازمند رویکردی دقیق است.

وی با اذعان به وجود خلأ در برنامه‌های فرهنگی این حوزه افزود: با توجه به نیاز جوانان به الگوهای فرهنگی، هیئت بدنسازی تلاش کرده است تا با برگزاری مناسبت‌های مختلف و مشارکت در برنامه‌های مرتبط با شهدا، این ارتباط را تقویت کند.

رئیس هیئت بدنسازی استان اصفهان در پایان از برپایی موکب‌های این هیئت و برگزاری دیدارهای مستمر با خانواده معظم شهدا به عنوان بخشی از فعالیت‌های فرهنگی در راستای تعامل مؤثر با جامعه ورزشی و جوانان یاد کرد.