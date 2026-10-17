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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۸

تصویربرداری پهپادی از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از حریم پایتخت

تصویربرداری پهپادی از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از حریم پایتخت

رئیس اداره کل حریم شهر تهران از تصویربرداری پهپادی از ۴۱ درصد حریم پایتخت با دقت مکانی ۱۰ سانتی‌متر خبر داد.

مهدی مزینانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهیه تصاویر پهپادی با کیفیت بسیار بالا از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از حریم پایتخت، گفت: با وجود شرایط جنگی کشور، حدود ۴۱ درصد از حریم تهران تصویربرداری شده و تصاویر تهیه‌شده در سامانه بارگذاری شده‌اند.

وی اظهار کرد: سامانه جامع اطلاعات مکانی شهرداری تهران به‌صورت سالانه با تصاویر ماهواره‌ای به‌روزرسانی می‌شود و امکان رصد و پیگیری تغییرات در آن وجود دارد. با این حال، با توجه به تکالیف شهرداری تهران و حساسیت موضوع حریم پایتخت، سال گذشته قراردادی با دانشگاه امام حسین(ع) منعقد شد تا تصاویر هوایی با کیفیت بالاتر تهیه شود.

مزینانی افزود: حریم پایتخت حدود ۶ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که تاکنون از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع آن، معادل حدود ۴۱ درصد، تصویربرداری پهپادی انجام شده است. این تصاویر از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و دقت مکانی آن‌ها به ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. تصاویر تهیه‌شده نیز در سامانه بارگذاری شده‌اند و برای تکمیل تصویربرداری از بخش‌های باقی‌مانده پیگیری می‌کنیم.

شناسایی کوچک‌ترین تغییرات در حریم تهران

رئیس اداره کل حریم شهر تهران با تشریح کاربرد این تصاویر در مدیریت حریم پایتخت گفت: پس از بارگذاری تصاویر، بخش اصلی کار آغاز می‌شود. در این مرحله، معابر و راه‌هایی که تاکنون در حریم پایتخت تعیین تکلیف نشده‌اند، شناسایی و بارگذاری می‌شوند. همچنین موضوع طرح‌های موضعی و رصد تخلفات با استفاده از این تصاویر دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: کیفیت بالای تصاویر هوایی این امکان را فراهم می‌کند که تغییرات محدوده حریم را به‌صورت دوره‌ای بررسی کنیم. این تصاویر جزئیات بسیار کوچکی را نیز نمایش می‌دهند و به ما کمک می‌کنند کوچک‌ترین تغییرات را شناسایی و برای پیگیری آن‌ها اقدام کنیم.

مزینانی با اشاره به محدودیت‌های تصویربرداری هوایی تصریح کرد: محدودیت‌های پروازی بر روند تهیه تصاویر تأثیر گذاشته بود، اما با تلاش شهرداری تهران و دانشگاه امام حسین(ع)، بخش عمده کار انجام شده است و پیگیری‌ها برای تکمیل فرایند تصویربرداری ادامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: برای نخستین بار، بخش قابل‌توجهی از حریم پایتخت به تصاویر هوایی با این سطح از کیفیت و دقت مجهز شده است. تکمیل این تصاویر و بهره‌برداری از آن‌ها در سامانه اطلاعات مکانی، زمینه را برای پایش دقیق‌تر حریم، شناسایی سریع‌تر تخلفات و پیگیری مؤثرتر تغییرات فراهم می‌کند.

کد مطلب 6975694
محدثه رمضانعلی

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