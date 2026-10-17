تصویربرداری پهپادی از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از حریم پایتخت

مهدی مزینانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهیه تصاویر پهپادی با کیفیت بسیار بالا از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از حریم پایتخت، گفت: با وجود شرایط جنگی کشور، حدود ۴۱ درصد از حریم تهران تصویربرداری شده و تصاویر تهیه‌شده در سامانه بارگذاری شده‌اند.

وی اظهار کرد: سامانه جامع اطلاعات مکانی شهرداری تهران به‌صورت سالانه با تصاویر ماهواره‌ای به‌روزرسانی می‌شود و امکان رصد و پیگیری تغییرات در آن وجود دارد. با این حال، با توجه به تکالیف شهرداری تهران و حساسیت موضوع حریم پایتخت، سال گذشته قراردادی با دانشگاه امام حسین(ع) منعقد شد تا تصاویر هوایی با کیفیت بالاتر تهیه شود.

مزینانی افزود: حریم پایتخت حدود ۶ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که تاکنون از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع آن، معادل حدود ۴۱ درصد، تصویربرداری پهپادی انجام شده است. این تصاویر از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و دقت مکانی آن‌ها به ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. تصاویر تهیه‌شده نیز در سامانه بارگذاری شده‌اند و برای تکمیل تصویربرداری از بخش‌های باقی‌مانده پیگیری می‌کنیم.

شناسایی کوچک‌ترین تغییرات در حریم تهران

رئیس اداره کل حریم شهر تهران با تشریح کاربرد این تصاویر در مدیریت حریم پایتخت گفت: پس از بارگذاری تصاویر، بخش اصلی کار آغاز می‌شود. در این مرحله، معابر و راه‌هایی که تاکنون در حریم پایتخت تعیین تکلیف نشده‌اند، شناسایی و بارگذاری می‌شوند. همچنین موضوع طرح‌های موضعی و رصد تخلفات با استفاده از این تصاویر دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: کیفیت بالای تصاویر هوایی این امکان را فراهم می‌کند که تغییرات محدوده حریم را به‌صورت دوره‌ای بررسی کنیم. این تصاویر جزئیات بسیار کوچکی را نیز نمایش می‌دهند و به ما کمک می‌کنند کوچک‌ترین تغییرات را شناسایی و برای پیگیری آن‌ها اقدام کنیم.

مزینانی با اشاره به محدودیت‌های تصویربرداری هوایی تصریح کرد: محدودیت‌های پروازی بر روند تهیه تصاویر تأثیر گذاشته بود، اما با تلاش شهرداری تهران و دانشگاه امام حسین(ع)، بخش عمده کار انجام شده است و پیگیری‌ها برای تکمیل فرایند تصویربرداری ادامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: برای نخستین بار، بخش قابل‌توجهی از حریم پایتخت به تصاویر هوایی با این سطح از کیفیت و دقت مجهز شده است. تکمیل این تصاویر و بهره‌برداری از آن‌ها در سامانه اطلاعات مکانی، زمینه را برای پایش دقیق‌تر حریم، شناسایی سریع‌تر تخلفات و پیگیری مؤثرتر تغییرات فراهم می‌کند.