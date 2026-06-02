  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۴

اساتید نمونه مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر تجلیل شدند

اساتید نمونه مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- مراسم تجلیل از اساتید نمونه و برجسته مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر با حضور جمعی از علما، اساتید، طلاب و مسئولان در مدرسه علوم دینی شیخ احمد سعادتی کنگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دشتی معاون آموزش و پژوهش مرکز اسلامی ضمن گرامی داشت مقام معلم به تقدیر از تلاش ها و زحمات یکساله اساتید مدارس استان پرداخت و علاوه بر بیان توصیه هایی در جهت ارتقا و غنای علمی آموزشی اساتید گزارشی از فعالیت های یکساله معاونت آموزش استان بیان کرد.

شیخ خلیل افرا عضو دبیرخانه شورای برنامه ریزی و مدیر مدرسه سعادتی کنگان، ضمن قدردانی از مرکز اسلامی بوشهر برای برگزاری این مراسم، بر اهمیت تکریم معلمان و اساتید به عنوان سرمایه‌های علمی و فرهنگی جامعه تأکید کرد و خواستار توجه به توسعه علمی مدارس دینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی علمای اهل سنت در مسیر پیشرفت جامعه شد.

اساتید نمونه مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر تجلیل شدند

محمود خوش خبر عضو شورای پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی و استاد حوزه های علمیه استان، با گرامیداشت هفته معلم، نقش معلمان را در هدایت، تربیت و ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه بسیار مهم دانست و اظهار داشت: معلمان با ترویج دانش، اخلاق، بصیرت و مهرورزی، نقش مؤثری در تربیت نسل آینده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

در این مراسم، سخنرانان ضمن تأکید بر جایگاه والای علم و معلم در اسلام، نقش اساتید مدارس دینی را در تربیت نسل‌های آگاه، متعهد و اثرگذار مورد توجه قرار دادند.

حاضران بر ضرورت توجه به جایگاه معلم، تقویت فعالیت‌های آموزشی و حمایت از مدارس علوم دینی به عنوان مراکز اثرگذار در تربیت نیروهای علمی و فرهنگی تأکید کردند.

در پایان این آیین، از جمعی از اساتید نمونه و برجسته مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6847556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها