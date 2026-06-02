اساتید نمونه مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دشتی معاون آموزش و پژوهش مرکز اسلامی ضمن گرامی داشت مقام معلم به تقدیر از تلاش ها و زحمات یکساله اساتید مدارس استان پرداخت و علاوه بر بیان توصیه هایی در جهت ارتقا و غنای علمی آموزشی اساتید گزارشی از فعالیت های یکساله معاونت آموزش استان بیان کرد.

شیخ خلیل افرا عضو دبیرخانه شورای برنامه ریزی و مدیر مدرسه سعادتی کنگان، ضمن قدردانی از مرکز اسلامی بوشهر برای برگزاری این مراسم، بر اهمیت تکریم معلمان و اساتید به عنوان سرمایه‌های علمی و فرهنگی جامعه تأکید کرد و خواستار توجه به توسعه علمی مدارس دینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی علمای اهل سنت در مسیر پیشرفت جامعه شد.

محمود خوش خبر عضو شورای پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی و استاد حوزه های علمیه استان، با گرامیداشت هفته معلم، نقش معلمان را در هدایت، تربیت و ارتقای سطح فکری و فرهنگی جامعه بسیار مهم دانست و اظهار داشت: معلمان با ترویج دانش، اخلاق، بصیرت و مهرورزی، نقش مؤثری در تربیت نسل آینده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.

در این مراسم، سخنرانان ضمن تأکید بر جایگاه والای علم و معلم در اسلام، نقش اساتید مدارس دینی را در تربیت نسل‌های آگاه، متعهد و اثرگذار مورد توجه قرار دادند.

حاضران بر ضرورت توجه به جایگاه معلم، تقویت فعالیت‌های آموزشی و حمایت از مدارس علوم دینی به عنوان مراکز اثرگذار در تربیت نیروهای علمی و فرهنگی تأکید کردند.

در پایان این آیین، از جمعی از اساتید نمونه و برجسته مدارس علوم دینی اهل سنت استان بوشهر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.