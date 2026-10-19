به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر تا به حال برای خرید طلا به بازار مراجعه کرده باشید احتمالا متوجه شده‌اید مبلغی که در نهایت پرداخت می‌کنید همیشه برابر با حاصل ضرب وزن طلا در قیمت هر گرم نیست. اجرت ساخت، سود فروشنده، مالیات، عیار طلا و حتی نوع محصولی که می‌خرید، می‌توانند قیمت نهایی را تغییر دهند.

از طرف دیگر، افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند معمولا بیش از قیمت مصنوعات زینتی، به قیمت طلا امروز و ارزش واقعی طلای خام توجه دارند. به همین دلیل شناخت نحوه قیمت‌گذاری طلا، تفاوت طلای زینتی با سکه و طلای آبشده و همچنین عوامل موثر بر قیمت بازار، می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.

در ادامه با مهم‌ترین اصطلاحات بازار طلا و روش محاسبه قیمت انواع طلا آشنا می‌شویم.

برای محاسبه قیمت طلا چه اصطلاحاتی را باید بدانیم؟

پیش از آن که سراغ فرمول‌های محاسبه قیمت برویم، بهتر است چند اصطلاح رایج بازار را بشناسیم.

اونس جهانی طلا یکی از مهم‌ترین معیارهای قیمت‌گذاری طلا در بازارهای بین‌المللی است. هر اونس تروا حدود ۳۱.۱۰۳ گرم طلا وزن دارد و قیمت جهانی طلا معمولا بر مبنای دلار برای هر اونس اعلام می‌شود.

عیار طلا نشان‌دهنده میزان خلوص آن است. طلای ۲۴ عیار تقریبا خالص‌ترین نوع طلاست، در حالی که طلای ۱۸ عیار که استفاده از آن در بازار ایران بسیار رایج است، ۷۵ درصد طلای خالص دارد و با عدد ۷۵۰ نیز شناخته می‌شود.

مثقال یکی دیگر از واحدهای رایج در بازار سنتی طلاست. در بازار ایران، اصطلاح «مظنه» معمولا به قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار اشاره دارد.

سوت نیز واحد کوچک اندازه‌گیری طلاست. هر گرم طلا معادل ۱۰۰۰ سوت است. این واحد به‌ویژه هنگام خرید مقادیر کم طلا اهمیت پیدا می‌کند.

شناخت همین چند مفهوم باعث می‌شود هنگام مشاهده قیمت طلا امروز یا مقایسه قیمت‌های بازار، درک دقیق‌تری از اعداد داشته باشید.

قیمت طلا در ایران چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت طلا در بازار ایران تنها به یک عامل وابسته نیست. دو متغیر اصلی بیشترین اثر را بر ارزش ذاتی طلا دارند: قیمت جهانی طلا و نرخ ارز.

قیمت اونس در بازارهای جهانی به دلار اعلام می‌شود. بنابراین برای تبدیل ارزش جهانی طلا به قیمت داخلی، باید نرخ دلار نیز در محاسبات وارد شود. به همین دلیل ممکن است حتی در روزی که اونس جهانی تغییر چندانی ندارد، افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت طلا در ایران شود.

برعکس، اگر نرخ دلار ثابت بماند اما قیمت جهانی اونس کاهش پیدا کند، بازار داخلی نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.

عرضه و تقاضا، شرایط سیاسی و اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان تقاضا برای خرید طلا نیز می‌توانند باعث شوند قیمت معامله‌شده در بازار با ارزش محاسباتی طلا کمی تفاوت داشته باشد.

صفحه قیمت طلا در میلی نیز نرخ طلای ۱۸ عیار، ۲۴ عیار، طلای دست دوم، مثقال، اونس و انواع سکه را نمایش می‌دهد و نرخ طلای میلی بر پایه داده‌های بازار طلا محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه قیمت طلای ۱۸ عیار از اونس جهانی

برای برآورد نظری قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار می‌توان از قیمت اونس و نرخ دلار استفاده کرد.

ابتدا قیمت یک گرم طلای خالص محاسبه می‌شود:

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار = (قیمت اونس × نرخ دلار) ÷ ۳۱.۱۰۳

از آنجا که طلای ۱۸ عیار ۷۵ درصد خلوص دارد:

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار = قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار × ۰.۷۵

در نتیجه می‌توان فرمول را به شکل ساده‌تر نیز نوشت:

قیمت تقریبی هر گرم طلای ۱۸ عیار = (قیمت اونس × نرخ دلار × ۰.۷۵) ÷ ۳۱.۱۰۳

اگر نرخ دلار را به تومان وارد کنید، خروجی نیز تقریبا به تومان خواهد بود.

البته عدد حاصل یک ارزش نظری است. قیمت طلا امروز در بازار ممکن است به دلیل عرضه و تقاضا، شرایط معاملات داخلی و فاصله قیمت خرید و فروش کمی با این رقم تفاوت داشته باشد.

قیمت طلای زینتی چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه قیمت طلا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که قصد خرید گردنبند، دستبند، انگشتر یا سایر مصنوعات طلا را داشته باشید.

در این حالت، فقط ارزش طلای موجود در محصول را پرداخت نمی‌کنید. هزینه‌های دیگری مانند اجرت ساخت و سود فروشنده نیز به قیمت اضافه می‌شود.

به‌صورت ساده، ساختار قیمت یک قطعه طلای زینتی را می‌توان چنین در نظر گرفت:

ارزش طلای خام + اجرت ساخت + سود فروشنده + مالیات بخش‌های مشمول = مبلغ نهایی فاکتور

ارزش طلای خام از ضرب وزن قطعه در قیمت روز هر گرم طلای ۱۸ عیار به دست می‌آید.

برای مثال، اگر یک قطعه طلا ۵ گرم وزن داشته باشد:

ارزش طلای خام = ۵ × قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار

سپس اجرت ساخت به آن اضافه می‌شود. اجرت بسته به نوع طراحی، روش ساخت، برند، میزان ظرافت و پیچیدگی محصول متفاوت است.

در بسیاری از معاملات، سود فروشنده نیز به مبلغ اضافه می‌شود و باید به‌صورت شفاف در فاکتور مشخص باشد.

مالیات طلا در سال ۱۴۰۵ چگونه محاسبه می‌شود؟

یکی از موضوعاتی که هنگام محاسبه قیمت طلا باید به آن توجه کرد، مالیات بر ارزش افزوده است.

در سال ۱۴۰۵ نرخ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فروش طلا ۱۰ درصد است؛ اما نکته مهم این است که ارزش اصل طلا مشمول این مالیات نیست. مالیات بر اجرت ساخت، سود و حق‌العمل تعلق می‌گیرد.

بنابراین نباید ۱۰ درصد مالیات را مستقیما روی کل ارزش طلای موجود در محصول محاسبه کرد.

برای مقایسه دو قطعه طلای زینتی نیز تنها نگاه کردن به قیمت هر گرم کافی نیست. وزن، اجرت، سود و مبلغ مالیات همگی روی رقم نهایی فاکتور تاثیر دارند.

اجرت ساخت چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری در طلا دارد؟

اجرت ساخت در واقع هزینه تبدیل طلای خام به یک محصول زینتی است. هرچه طراحی یک قطعه پیچیده‌تر باشد، معمولا اجرت آن نیز بیشتر می‌شود.

این هزینه هنگام خرید پرداخت می‌شود، اما زمانی که بخواهید طلای خود را بفروشید معمولا اجرت ساختی که قبلا پرداخت کرده‌اید به شما بازگردانده نمی‌شود.

به همین دلیل باید میان دو هدف تفاوت قائل شد. اگر هدف شما استفاده از طلا به‌عنوان زیورآلات باشد، طراحی و اجرت بخشی طبیعی از هزینه خرید است؛ اما اگر هدف اصلی حفظ ارزش سرمایه باشد، هزینه‌های جانبی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

همین مسئله یکی از دلایلی است که برخی سرمایه‌گذاران به‌جای مصنوعات پراجرت به گزینه‌هایی مانند طلای آبشده توجه می‌کنند.

طلای آبشده چیست و قیمت آن چگونه محاسبه می‌شود؟

طلای آبشده معمولا از ذوب مصنوعات و قطعات طلای مختلف به دست می‌آید و برخلاف طلای زینتی، هزینه‌ای بابت طراحی و ساخت یک محصول تزئینی ندارد.

یکی از مهم‌ترین نکات در خرید طلای آبشده، عیار آن است. طلای آبشده فیزیکی لزوما همیشه دقیقا ۱۸ عیار نیست و نتیجه ری‌گیری یا عیارسنجی مشخص می‌کند چه میزان طلای خالص در آن وجود دارد.

اگر قیمت مبنا، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار باشد، می‌توان ارزش تقریبی یک قطعه طلای آبشده را بر اساس وزن و عیار محاسبه کرد:

ارزش طلا = وزن × قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار × (عیار طلا ÷ ۷۵۰)

برای طلایی که عیار آن دقیقا ۷۵۰ باشد، فرمول ساده‌تر می‌شود:

ارزش طلا = وزن × قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار

البته در معامله واقعی باید کارمزد، فاصله قیمت خرید و فروش و شرایط معامله را نیز در نظر گرفت.

تفاوت طلای آبشده و طلای زینتی در محاسبه قیمت

مهم‌ترین تفاوت این دو نوع طلا به هزینه‌های جانبی مربوط است.

در طلای زینتی، خریدار علاوه بر ارزش طلا، معمولا هزینه ساخت، سود و مالیات بخش‌های مشمول را نیز پرداخت می‌کند. در مقابل، طلای آبشده اجرت ساخت مصنوعات زینتی را ندارد و قیمت آن ارتباط مستقیم‌تری با ارزش طلای موجود در محصول دارد.

به همین دلیل وقتی هدف اصلی خرید، سرمایه‌گذاری است، بررسی فاصله قیمت خرید و فروش اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

البته این موضوع به معنای بدون ریسک بودن طلای آبشده نیست. در معاملات فیزیکی، بررسی عیار، اصالت، انگ و ری‌گیری اهمیت زیادی دارد. انتخاب محل معتبر برای خرید نیز یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید در نظر گرفته شود.

تفاوت قیمت سکه با قیمت طلای آبشده

سکه طلا نیز یکی از ابزارهای شناخته‌شده سرمایه‌گذاری در ایران است، اما قیمت آن فقط به وزن طلای موجود در سکه وابسته نیست.

در بازار سکه اصطلاحی به نام «حباب» وجود دارد. اگر قیمت معامله‌شده یک سکه از ارزش طلای موجود در آن بیشتر باشد، این فاصله را حباب مثبت می‌نامند.

میزان عرضه و تقاضا، سیاست‌های عرضه سکه و شرایط بازار می‌تواند اندازه این حباب را تغییر دهد. به همین دلیل قیمت سکه ممکن است حتی در شرایطی که قیمت طلا امروز تغییر زیادی نکرده است، نوسان قابل توجهی داشته باشد.

در طلای آبشده نیز فاصله قیمت خرید و فروش وجود دارد، اما ساختار قیمت آن بیشتر حول وزن، عیار و نرخ روز طلا شکل می‌گیرد.

چرا محاسبه دستی قیمت طلا همیشه کافی نیست؟

فرمول‌های محاسبه طلا چندان پیچیده نیستند، اما یک مشکل مهم وجود دارد: متغیرهای بازار ثابت نیستند.

قیمت جهانی اونس، نرخ ارز و نرخ طلای داخلی می‌توانند طی ساعات مختلف روز تغییر کنند. در نتیجه اگر از قیمت قدیمی برای محاسبه استفاده کنید، نتیجه با نرخ واقعی معامله متفاوت خواهد بود.

تبدیل میان مثقال، گرم، عیارهای مختلف و همچنین محاسبه اجرت، سود و مالیات نیز احتمال خطای انسانی را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل بهتر است قبل از انجام معامله، ابتدا قیمت طلا امروز را از یک مرجع به‌روز بررسی کنید و سپس هزینه‌های معامله را جداگانه در نظر بگیرید.

هنگام خرید طلا به چه نکاتی توجه کنیم؟

برای اینکه بتوانید قیمت‌ها را بهتر مقایسه کنید، چند موضوع اهمیت بیشتری دارد:

ابتدا مشخص کنید هدف شما استفاده زینتی است یا سرمایه‌گذاری؛ سپس قیمت روز طلا، عیار، وزن، اجرت، کارمزد یا فاصله خرید و فروش را بررسی کنید. در خرید فیزیکی نیز دریافت فاکتور و توجه به اصالت و عیار اهمیت زیادی دارد. اگر قصد سرمایه‌گذاری دارید، هزینه ورود و خروج از معامله را هم در محاسبات خود لحاظ کنید و صرفا به رشد احتمالی قیمت طلا توجه نکنید.

خرید آنلاین طلا چگونه محاسبات را ساده‌تر می‌کند؟

یکی از مزایای پلتفرم‌های آنلاین طلا این است که کاربر پیش از انجام معامله می‌تواند وزن طلای قابل خرید یا مبلغ دریافتی از فروش را بر اساس نرخ همان لحظه مشاهده کند.

در میلی، واحد خرید طلا یک میلی‌گرم طلای ۱۸ عیار است و کاربران می‌توانند متناسب با بودجه خود طلا خریداری کنند. امکان فروش آنلاین طلای خریداری‌شده و همچنین دریافت معادل طلای خریداری‌شده در قالب شمش‌های مورد تایید اتحادیه و همراه با فاکتور رسمی نیز در این پلتفرم فراهم شده است.

این ساختار باعث می‌شود کاربر به‌جای درگیر شدن با تبدیل مثقال، سوت و فرمول‌های مختلف، مقدار طلا و ارزش معامله خود را به‌صورت شفاف مشاهده کند.

قیمت طلا امروز را از کجا ببینیم؟

برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش، استفاده از نرخ به‌روز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی محاسبه کاملا صحیح با یک قیمت قدیمی می‌تواند نتیجه اشتباهی ایجاد کند.

در صفحه قیمت طلا امروز میلی می‌توانید نرخ طلای ۱۸ عیار، طلای ۲۴ عیار، طلای دست دوم، مثقال طلا، اونس جهانی و انواع سکه را مشاهده و تغییرات بازار را دنبال کنید.

اگر قصد خرید طلای آبشده یا سایر روش‌های سرمایه‌گذاری در طلا را دارید، بهتر است علاوه بر قیمت لحظه‌ای، هزینه معامله، فاصله نرخ خرید و فروش و هدف زمانی سرمایه‌گذاری خود را نیز بررسی کنید.

جمع‌بندی

محاسبه قیمت طلا زمانی ساده‌تر می‌شود که بدانیم بابت چه چیزی پول پرداخت می‌کنیم. قیمت جهانی اونس و نرخ ارز دو عامل مهم در تعیین ارزش طلا در ایران هستند، اما نوع طلایی که خریداری می‌کنیم نیز نقش مهمی در مبلغ نهایی دارد.

در خرید طلای زینتی، اجرت ساخت، سود و مالیات بخش‌های مشمول به ارزش طلای خام اضافه می‌شوند. در مقابل، طلای آبشده هزینه ساخت مصنوعات زینتی را ندارد و ارزش آن بیشتر بر پایه وزن، عیار و نرخ روز طلا تعیین می‌شود.

بنابراین پیش از هر معامله، بهتر است ابتدا قیمت طلا امروز را بررسی کنید، هزینه‌های جانبی را بشناسید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید که با هدف شما از خرید طلا هماهنگ‌تر باشد.

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