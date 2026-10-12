به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این نشست فرصتی برای بررسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های فناوری جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناورانه میان دو کشور بود.

روزبه با بیان اینکه سنگال دروازه ورود به آفریقا است، تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان ایران با برخورداری از استانداردهای بین‌المللی، توان تولید با هزینه رقابتی و کیفیت هم‌تراز با رقبای جهانی را دارند.

وی با اشاره به ظرفیت بیش از ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان ایرانی، پیشنهادهای متعددی را برای توسعه همکاری‌ها مطرح کرد که شامل حمایت از برگزاری فناورانه نمایشگاه روز ملی(۲۲ بهمن)، تأمین محتوای فناورانه برای رسانه‌های سنگال، تولید مشترک در حوزه‌های کشاورزی، پزشکی، انرژی و پتروشیمی، انتقال دانش فنی تولید پهپاد کشاورزی و همچنین کمک به ایجاد شهرک‌های علمی و خانه نوآوری در سنگال بود.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی همچنین بر آمادگی برای سیاست‌گذاری در حوزه بورس تحصیلی دانشجویان سنگالی، میزبانی از هیئت‌های فنی این کشور برای بازدید از زیرساخت‌های فناروانه در خانه فناوری و نوآوری ایران (آی‌هیت) تأکید کرد.

در ادامه این نشست، حمید مرادخانی، سفیر ایران در سنگال، ضمن استقبال از این پیشنهادات، خواستار حضور فعال معاونت علمی و سازمان توسعه همکاری‌ها در کمیسیون مشترک ایران و آفریقا شد. وی انتقال فناوری و آموزش را محورهای کلیدی تعامل دو کشور دانست و با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی نخبگانی و همکاری در حوزه‌های نفت و انرژی، از نهایی شدن یادداشت تفاهمی خبر داد که قرار است در سفر هیات سنگالی به ایران در دی‌ماه سال جاری ارائه شود.