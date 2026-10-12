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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

مسکو: استقرار زیرساخت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدید است

مسکو: استقرار زیرساخت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدید است

معاون دبیر شورای امنیت روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: استقرار احتمالی زیرساخت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدیدی مستقیم برای تمامی کشورهای منطقه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الکساندر وندیکتوف، معاون دبیر شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا برنامه‌ های خود برای بازگرداندن زیرساخت‌ های نظامی به خاک افغانستان را پنهان نمی‌کند.

معاون دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص اضافه کرد: استقرار احتمالی زیرساخت‌ های نظامی آمریکا در افغانستان، تهدیدی مستقیم برای تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. شکل‌گیری چنین پایگاهی، تمامی کشورهای منطقه را مستقیماً تهدید خواهد کرد.

الکساندر وندیکتوف، در ادامه افزود: گفتگوی امنیتی روسیه با افغانستان نیز با هدف جلوگیری از برقراری مجدد حضور کشورهای فرامنطقه‌ ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6975877

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