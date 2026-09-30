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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

هشتمین نشست چارچوب مسکو درباره افغانستان با مشارکت ایران

هشتمین نشست چارچوب مسکو درباره افغانستان با مشارکت ایران

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای از برگزاری هشتمین نشست چارچوب مسکو درباره افغانستان با مشارکت ایران در ۱۳ مهر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که هشتمین نشست چارچوب مسکو برای رایزنی درباره افغانستان پنجم اکتبر برگزار می‌ شود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: هشتمین نشست چارچوب مسکو برای رایزنی درباره افغانستان در سطح فرستادگان ویژه و مقامات ارشد افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان پنجم اکتبر (دوشنبه آینده، ۱۳ مهر ماه) در مسکو برگزار خواهد شد.

ماریا زاخارووا همچنین افزود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست چارچوب مسکو با امیرخان متقی همتای خود در دولت موقت افغانستان دیدار خواهد کرد.

کد مطلب 6963863

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