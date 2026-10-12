حسین کریمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «شب علم» فرصتی است تا دانش‌آموزان در فضایی شاد و تعاملی، علم و فناوری را فراتر از محیط کلاس درس تجربه کنند و ضمن آشنایی با ظرفیت‌های علمی دانشگاه، استعدادها و علایق خود را بهتر بشناسند.

وی افزود: در این رویداد برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه‌های علمی، کارگاه‌های آموزشی، فعالیت‌های خلاقانه ویژه کودکان و نوجوانان، تئاتر، موسیقی، نمایش فیلم کوتاه و برنامه‌هایی در حوزه سلامت، تغذیه سالم و فرهنگ پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان بتوانند در کنار خانواده‌های خود، شبی متفاوت و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

دبیرکل رویداد «شب علم» همچنین به برگزاری پویش «شهر من؛ آزمایشگاه علم و ایده» اشاره کرد و گفت: در این پویش از دانش‌آموزان دعوت شده است با شناسایی مسائل محیط زندگی خود، راهکارهای خلاقانه‌ای برای حل آن‌ها ارائه دهند. آثار دانش‌آموزان می‌تواند در قالب گزارش، عکس، نقاشی، ویدئو و پوستر ارائه شود و برای نفرات برتر در هر رده سنی، جایزه پنج میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

کریمی تأکید کرد: هدف ما این است که دانش‌آموزان دریابند علم تنها مجموعه‌ای از مفاهیم نظری نیست، بلکه ابزاری برای شناخت مسائل و یافتن راه‌حل برای چالش‌های زندگی روزمره است.

وی با دعوت از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برای شرکت در این رویداد خاطرنشان کرد: حضور در تمامی برنامه‌های شب علم رایگان است و امیدواریم این برنامه زمینه‌ساز افزایش علاقه‌مندی نسل نوجوان به علم، پژوهش و نوآوری باشد.

گفتنی است رویداد «شب علم» روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در دانشگاه بجنورد برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی sn.ub.ac.ir مراجعه کنند.