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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

کریمی: اولین رویداد «شب علم» در دانشگاه بجنورد برگزار می‌شود

کریمی: اولین رویداد «شب علم» در دانشگاه بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بجنورد از برگزاری اولین رویداد «شب علم» ویژه دانش‌آموزان خراسان شمالی در روز ۲۲ مهرماه در این دانشگاه خبر داد.

حسین کریمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «شب علم» فرصتی است تا دانش‌آموزان در فضایی شاد و تعاملی، علم و فناوری را فراتر از محیط کلاس درس تجربه کنند و ضمن آشنایی با ظرفیت‌های علمی دانشگاه، استعدادها و علایق خود را بهتر بشناسند.

وی افزود: در این رویداد برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه‌های علمی، کارگاه‌های آموزشی، فعالیت‌های خلاقانه ویژه کودکان و نوجوانان، تئاتر، موسیقی، نمایش فیلم کوتاه و برنامه‌هایی در حوزه سلامت، تغذیه سالم و فرهنگ پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان بتوانند در کنار خانواده‌های خود، شبی متفاوت و خاطره‌انگیز را تجربه کنند.

دبیرکل رویداد «شب علم» همچنین به برگزاری پویش «شهر من؛ آزمایشگاه علم و ایده» اشاره کرد و گفت: در این پویش از دانش‌آموزان دعوت شده است با شناسایی مسائل محیط زندگی خود، راهکارهای خلاقانه‌ای برای حل آن‌ها ارائه دهند. آثار دانش‌آموزان می‌تواند در قالب گزارش، عکس، نقاشی، ویدئو و پوستر ارائه شود و برای نفرات برتر در هر رده سنی، جایزه پنج میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

کریمی تأکید کرد: هدف ما این است که دانش‌آموزان دریابند علم تنها مجموعه‌ای از مفاهیم نظری نیست، بلکه ابزاری برای شناخت مسائل و یافتن راه‌حل برای چالش‌های زندگی روزمره است.

وی با دعوت از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برای شرکت در این رویداد خاطرنشان کرد: حضور در تمامی برنامه‌های شب علم رایگان است و امیدواریم این برنامه زمینه‌ساز افزایش علاقه‌مندی نسل نوجوان به علم، پژوهش و نوآوری باشد.

گفتنی است رویداد «شب علم» روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در دانشگاه بجنورد برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی sn.ub.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6975911

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