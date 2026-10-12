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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله قربانی

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت آیت‌الله قربانی

رشت- رئیس جمهور در پیامی، درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پیام رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

مسعود پزشکیان در پیام تسلیت رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی تصریح کرد: آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کرد و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

متن پیام رئیس جمهور و شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

رحلت حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی را به مردم شریف استان گیلان، دوستداران و به‌ویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت می‌گویم.

آن عالم فقید، عمر پر برکت خود را در مسیر فراگیری و ترویج معارف اسلامی، تدریس، پژوهش و تألیف سپری کرد و در کنار سوابق مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سالیان متمادی در مسئولیت‌های مختلف دینی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و چند دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری، همواره در خدمت مردم و انقلاب بودند.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

کد مطلب 6975924

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