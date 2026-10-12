به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی معاونان آموزش متوسطه شهرستان‌ها و مناطق استان با اشاره به نقش تعیین‌کننده دوره متوسطه در آینده علمی و حرفه‌ای دانش‌آموزان اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های آموزشی باید با رویکرد ارتقای کیفیت یادگیری و تحقق عدالت آموزشی، از مرکز استان تا دورترین مناطق، دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، خلاقیت در برنامه‌ریزی و تعامل سازنده با خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی افزود: فراهم‌کردن زمینه مهارت‌آموزی و تقویت اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان، نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و آماده‌سازی آنان برای آینده دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین نظارت مستمر و میدانی بر فعالیت مدارس را از اولویت‌های حوزه آموزش متوسطه دانست و گفت: معاونان آموزش متوسطه شهرستان‌ها و مناطق به‌عنوان راهبران آموزشی، نقش مهمی در هدایت برنامه‌های مدارس دارند و با حضور فعال در محیط‌های آموزشی و تحلیل نتایج آزمون‌ها می‌توانند زمینه بهبود مستمر کیفیت آموزش را فراهم کنند.

دانش‌فر با تأکید بر جایگاه معلمان در تحول نظام آموزشی تصریح کرد: ارتقای کیفیت آموزش در دوره متوسطه، مستلزم توانمندسازی معلمان و به‌روزرسانی دانش حرفه‌ای آنان است. برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی، تبادل تجربه‌های موفق و آشنایی با روش‌های نوین تدریس باید به بخشی مستمر از برنامه‌های آموزشی شهرستان‌ها و مناطق تبدیل شود.

وی در ادامه، تحقق عدالت آموزشی و توجه به ظرفیت‌های مناطق مختلف استان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استان بوشهر از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه آموزش برخوردار است که با برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت اجتماعی می‌توان از آن‌ها برای ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان بهره گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین بر ضرورت تعامل با خیرین مدرسه‌یار و تدوین برنامه‌های هدفمند برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: هدف نهایی این اقدامات، فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی باکیفیت برای همه دانش‌آموزان و ارتقای نتایج آنان در کنکور سراسری و امتحانات نهایی است.

این نشست در راستای هم‌افزایی میان مسئولان آموزشی استان و تقویت برنامه‌های توسعه‌ای دوره متوسطه برگزار شد؛ برنامه‌هایی که با تکیه بر توانمندسازی معلمان، نظارت مؤثر، مهارت‌آموزی و عدالت آموزشی، مسیر پیشرفت علمی دانش‌آموزان استان بوشهر را هموارتر می‌کند.