پیکر آیت الله امینیان در آستانه اشرفیه تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم آیت الله حائری شیرازی به نمایندگی از مقام معظم رهبری، آیت الله سید حسن عاملی به نمایندگی از مجلس خبرگان رهبری و شخصیت های برجسته استانی حضور داشتند.

آیت الله زین العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان بر پیکر آیت الله امینیان نماز خواند و پیکر این عالم ربانی با حضور پرشور مردم ولایتمدار استان و شهرستان آستانه اشرفیه تشییع شد.

پیکر نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در صحن حرم آقا سید جلال الدین اشرف(ع) آستانه اشرفیه به خاک سپرده شد.

آیت الله محمد علی امینیان صبح چهارشنبه در سن ۸۹ سالگی بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.