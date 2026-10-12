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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

میدان بادبان دلوار به نام سردار شهید تنگسیری تغییر نام می‌دهد

میدان بادبان دلوار به نام سردار شهید تنگسیری تغییر نام می‌دهد

بوشهر- فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار، از تغییر نام میدان بادبان دلوار به نام سردار شهید تنگسیری و نصب تندیس این شهید والامقام در این میدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد دوشنبه شب در نشست اعضای کمیته گنجینه‌ها و یادمان‌های اجلاسیه شهدای بخش دلوار که با حضور بخشدار، رئیس شورای اسلامی و شهردار دلوار برگزار شد، گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، تصویب شد که میدان بادبان در شهر دلوار به نام سردار شهید علیرضا تنگسیری تغییر نام یابد.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار افزود: اجلاسیه شهدای بخش دلوار و کنگره شهید رئیسعلی دلواری در دوم آذر ماه سال جاری در شهر دلوار برگزار می شود.

میدان بادبان دلوار به نام سردار شهید تنگسیری تغییر نام می‌دهد

در این نشست، احکام مسئولیت برخی از اعضای کمیته‌ها و عوامل اجرایی اجلاسیه شهدای بخش دلوار به شرح زیر شامل علی نعمتی: مسئول کمیته مدعوین و تشریفات، فصل‌الله حمیدی: مسئول کمیته گنجینه‌ها و یادمان‌ها، سیروس نعمتی: مسئول کمیته فضاسازی و تبلیغات،میلاد صفری: مدیر رسانه‌ای اجلاسیه اهدا شد.

میدان بادبان دلوار به نام سردار شهید تنگسیری تغییر نام می‌دهد


کد مطلب 6975969

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