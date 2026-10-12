به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد دوشنبه شب در نشست اعضای کمیته گنجینه‌ها و یادمان‌های اجلاسیه شهدای بخش دلوار که با حضور بخشدار، رئیس شورای اسلامی و شهردار دلوار برگزار شد، گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، تصویب شد که میدان بادبان در شهر دلوار به نام سردار شهید علیرضا تنگسیری تغییر نام یابد.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار افزود: اجلاسیه شهدای بخش دلوار و کنگره شهید رئیسعلی دلواری در دوم آذر ماه سال جاری در شهر دلوار برگزار می شود.

در این نشست، احکام مسئولیت برخی از اعضای کمیته‌ها و عوامل اجرایی اجلاسیه شهدای بخش دلوار به شرح زیر شامل علی نعمتی: مسئول کمیته مدعوین و تشریفات، فصل‌الله حمیدی: مسئول کمیته گنجینه‌ها و یادمان‌ها، سیروس نعمتی: مسئول کمیته فضاسازی و تبلیغات،میلاد صفری: مدیر رسانه‌ای اجلاسیه اهدا شد.



