نجات عقاب استپی در ری؛ پرنده مصدوم به باغ پرندگان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، بعد از ظهر سه‌شنبه از تحویل یک بهله عقاب استپی آسیب‌دیده به مأموران یگان حفاظت محیط زیست ری و انتقال آن به باغ پرندگان لویزان برای درمان و بازتوانی خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری اظهار کرد: روز گذشته، ۲۰ مهرماه، یک بهله عقاب استپی که از ناحیه بال آسیب دیده و توانایی پرواز نداشت، توسط مأموران آتش‌نشانی به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری تحویل داده شد.

وی افزود: این پرنده با هدف ارزیابی وضعیت جسمانی، دریافت مراقبت‌های تخصصی و طی مراحل درمان و بازتوانی به باغ پرندگان لویزان منتقل شد.

شایسته با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش، بر ضرورت همکاری شهروندان و دستگاه‌های امدادی در حمایت از گونه‌های جانوری تأکید کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده یا گرفتار، از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی آن خودداری کرده و موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند.