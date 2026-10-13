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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

دارابی: تهاجم آمریکا به اماکن دارای «سپر آبی» نقض کنوانسیون لاهه است

دارابی: تهاجم آمریکا به اماکن دارای «سپر آبی» نقض کنوانسیون لاهه است

رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری ازمیراث فرهنگی ناملموس بااشاره به آسیب دیدگی ۱۴۹بنای تاریخی درجنگ تجاوزکارانه گفت: تهاجم آمریکا به اماکن دارای «سپر آبی» نقض کنوانسیون لاهه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی در هفتمین نشست عادی شورای حکام که صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل لاله تهران کار خود را آغاز کرده است، گفت: این نشست در شرایطی برگزار می شود که ایران عزیز و ملت بزرگوار آن ناخواسته درگیر دو جنگ تحمیلی از سوی دو قدرت اتمی دنیا؛ آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل شده است.

وی با اشاره به بمباران ۱۴ هزار مرکز اقتصادی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، بیمارستانی، آموزشی و دانشگاهی از جمله کشتار ۱۶۸ دانش آموز مظلوم میناب و شهادت رهبر انقلاب اسلامی گفت: به دلیل شرایط ناپایدار، امکان حضور برخی از میهمانان و اعضای شورا فراهم نشد که امیدوارم با پیروزی ملت بزرگ ایران، اجلاس بعدی را در شرایط صلح پایدار برگزار کنیم.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور ادامه داد: در جریان این جنگ تجاوزکارانه ۱۴۹ بنای تاریخی شامل ۵ اثر ثبت جهانی و ۴۹ موزه در ایران آسیب دیدند که در تمامی آن‌ها نشان «سپر آبی» نصب شده بود و بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، این اماکن فرهنگی تاریخی نباید مورد حمله قرار می گرفتند.

دارابی ادامه داد: برگزاری این نشست در چنین شرایطی بیانگر تعهد و وفاداری جمهوری اسلامی ایران به صیانت و پاسداشت حوزه فرهنگ است.

وی افزود: همه ما که در حوزه فرهنگ و میراث ناملموس مأموریت داریم، باید تلاش مضاعفی را برای گفت‌وگو، اقناع، همدلی و همزبانی در سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی گفت: طی دو سال گذشته، برای کشور ما و برای بخشی از منطقه، شرایط جنگی و بحرانی منطقه، محدودیت رفت‌وآمد و ارتباطات و دشواری‌های ناشی از فضای بین‌المللی، بر امکان دیدار و همکاری حضوری اثر گذاشت. برخی برنامه‌ها ناگزیر به تعویق افتادند و تشکیل این نشست هم دیرتر از زمان مورد انتظار ممکن شد.

دارابی ادامه داد: با این‌ همه، گفت‌وگو ادامه یافت، ارتباط با شبکه‌های تخصصی حفظ شد و مرکز میراث ناملموس تهران کوشید حتی در محدودترین شرایط، حضور منطقه‌ای و بین‌المللی خود را تداوم بخشد.

دارابی به برنامه‌های برگزارشده طی ۲ سال اخیر از جمله کارگاه برگزار شده در ارمنستان، برنامه زنان حامل میراث زنده، زمینه شبکه‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد، همکاری نهادهای حافظه برای نسل جوان، آموزش سیاست‌گذاران در ایران و ... اشاره کرد.

وی افزود: برای دوره ۲۰۲۶–۲۰۲۷ محورهایی همچون تاب‌آوری جوامع در برابر تغییر اقلیم، دانش بومی آب، دانش و شیوه‌های سنتی درمان، نظام‌های خوراک و دانش‌های وابسته به آن، و نیز برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ در قزاقستان و ازبکستان پیشنهاد شده‌اند.

پایداری مالی و تجهیز منابع برای توسعه مأموریت‌های منطقه‌ای، افزایش مشارکت کشورها و گسترش برنامه‌های تخصصی از دیگر نکاتی بود که رئیس شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی با آن اشاره کرد.

کد مطلب 6976722
محمد رضازاده

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