تاکید دادستان کل بر ضرورت صیانت از بیت المال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روز سه شنبه با حضور در محل دادستانی کل کشور، با حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور دیدار و در خصوص مسائل کلان سیاسی و اقتصادی کشور گفتگو کرد.

دادستان کل کشور در این دیدار با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر ضرورت اتخاذ رویکرد «اقتصاد جنگی» در مدیریت کشور تأکید کرد و گفت: از اقدامات دولت در زمینه مدیریت تأمین کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تقدیر می‌کنیم. با این حال، لازم است دولت در شرایط فعلی با اتخاذ تدابیر متناسب با اقتصاد جنگی، مدیریت منابع را بهینه سازد. پرهیز از هزینه‌های غیرضروری و صیانت دقیق از بیت‌المال باید سرلوحه تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

موحدی‌آزاد ضمن تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در چارچوب مقررات قانونی، تصریح کرد: تسهیل در فرآیندها و ارائه خدمت به‌موقع به مردم و فعالان اقتصادی در این شرایط، تکلیفی است که باید با جدیت دنبال شود تا موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع مقتدرانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد: این مواضع بسیار اثرگذار بوده و لازم است در تمامی مجامع بین‌المللی، جنایات و وحشی‌گری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آن تبیین و افشا گردد؛ چرا که آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهانی در این زمینه اهمیت راهبردی دارد.

در ادامه این دیدار، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از تعامل سازنده قوه قضاییه با دولت در پیشبرد امور، گفت: دولت خود را ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی جهت هماهنگی با دستگاه قضایی می‌داند و از هیچ تلاشی برای رفع دغدغه‌های مردم فروگذار نخواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر صیانت از بیت‌المال، افزود: هر مدیری موظف است در مجموعه تحت نظارت خود، بر پیشگیری از هزینه‌های زائد و اسراف نظارت دقیق داشته باشد. این رویکرد انضباط مالی باید در تمامی ادارات و سازمان‌ها جاری و ساری شود تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری به عمل آید.

در پایان این دیدار، دادستان کل کشور همچنین بر آمادگی کامل دستگاه قضا برای همکاری و تعامل همه‌جانبه با دولت در راستای تحقق اهداف نظام و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.