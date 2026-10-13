به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر علیزاده ظهر سه‌شنبه در نشست با کارکنان ایثارگر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، پیگیری مستمر مشکلات این کارکنان را از وظایف نظام اداری دانست و اظهار کرد: حمایت از ایثارگران زمانی معنا پیدا می‌کند که در تصمیم‌ها و عملکرد دستگاه‌ها به اقداماتی ملموس و نتیجه‌بخش تبدیل شود.



وی با اشاره به مسائل و درخواست‌های کارکنان در زمینه پرداخت‌ها، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقالات و بهره‌مندی از امکانات رفاهی افزود: بخشی از این مشکلات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری از مراجع مسئول قابل رفع است و نباید مطالبات قانونی کارکنان در روندهای اداری بدون پاسخ باقی بماند.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را یکی از موانع رسیدگی به مطالبات ایثارگران و رزمندگان عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف سوابق خدمتی و حضور در جبهه، به‌ویژه در مواردی که چند نهاد در ثبت و تأیید اطلاعات نقش دارند، مستلزم هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مرتبط است تا پیگیری‌ها به نتیجه مشخص برسد.



علیزاده همچنین بر ضرورت رعایت عدالت در محیط کار تأکید کرد و برخورداری کارکنان ستادی و استانی از فرصت‌ها و امکانات را نیازمند ضوابط شفاف و منصفانه دانست.



وی با بیان اینکه مسائل کارکنان ادارات شهرستانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مشکلات مرتبط با نیروی انسانی، شرایط کاری و پرداخت‌ها نیازمند بررسی جدی است و حتی در شرایط محدودیت اعتبارات نیز باید راهکارهای عملی برای حمایت از کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد.



تجلی فرهنگ ایثار در عملکرد دستگاه‌ها



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود، تکریم شهدا و خانواده‌های ایثارگران را فراتر از مراسم بزرگداشت و بیان شعارهای ارزشی دانست و خاطرنشان کرد: ارزش‌های دفاع مقدس باید در شیوه مدیریت، کیفیت خدمت‌رسانی، پاسخگویی به مردم و رعایت حقوق قانونی افراد نمود پیدا کند.



علیزاده، مسئولیت‌پذیری و انجام درست وظایف را از جلوه‌های فرهنگ ایثار برشمرد و افزود: روحیه فداکاری و ازخودگذشتگی دوران دفاع مقدس باید در شرایط امروز نیز با رعایت حقوق مردم، انجام مسئولیت‌ها و ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی ادامه یابد.



وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرزندان شهدا و ایثارگران، بر ضرورت توجه به توانمندی‌ها و شایستگی‌های آنان تأکید کرد و گفت: واگذاری مسئولیت‌ها و ارتقای شغلی باید بر مبنای شایسته‌سالاری و معیارهای روشن انجام شود.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران حفظ همدلی و تداوم ارتباط میان ایثارگران را برای پیگیری مؤثرتر مطالبات ضروری دانست و تأکید کرد: اختلاف‌نظرها و موانع اداری نباید روند رسیدگی به حقوق قانونی این قشر را مختل کند.