به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با معاون مدیرکل و مدیر استاندارد شهرستان گناوه با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها در همه عرصههای تولید، توزیع و خدمات گفت: استاندارد، تضمینکننده سلامت، امنیت و اعتماد عمومی جامعه است و هرگونه سهلانگاری در این حوزه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای مردم به همراه داشته باشد.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه توجه به استانداردها صرفاً یک الزام اداری نیست، افزود: رعایت استانداردها علاوه بر وظیفه قانونی، یک مسئولیت شرعی و اخلاقی است و دستگاههای اجرایی باید با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی عمومی در زمینه استاندارد، بهویژه در میان تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی اظهار کرد: آگاهیبخشی، آموزش مستمر و اطلاعرسانی صحیح میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و کاهش تخلفات داشته باشد.
معاون مدیرکل و مدیر استاندارد شهرستان گناوه نیز با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای این اداره، به تشریح روند نظارتها، کنترل کیفیت و آزمون کالاها در سطح شهرستان پرداخت و گفت: اداره استاندارد با تمام توان در راستای تأمین سلامت و رضایت مردم و حمایت از تولید سالم و باکیفیت فعالیت میکند.
رضا سیفی، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری شهرستان گناوه، بر لزوم نظارت مستمر بر کالاهای مصرفی، خدمات، ساختوساز و واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: تعامل و همکاری با نهادهای فرهنگی، بهویژه ائمه جمعه، میتواند نقش مهمی در نهادینهسازی فرهنگ استاندارد در جامعه ایفا کند.
در پایان این دیدار،، چالشها، ظرفیتها و برنامههای پیشرو مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم تعامل، همافزایی و همکاری مشترک میان اداره استاندارد و دفتر امام جمعه شهرستان گناوه با هدف ارتقای سطح کیفیت، سلامت عمومی و افزایش اعتماد مردم تأکید شد.
