به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجاتیان، روز سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در نشست خبری که به مناسبت روز پرستار در سالن کنفرانس سازمان نظام پرستاری برگزار شد، با عنوان این مطلب که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و آماده هر اتفاقی هستیم، گفت: شاید مهم ترین چالش کشور، مشکلات اقتصادی است که شامل کارکنان حوزه سلامت نیز می شود.

وی افزود: پرستاران در دو جنگ اخیر پای کار بودند و جامعه متوجه اهمیت خدمات نظام سلامت شد.

نجاتیان گفت: وجود ۲۴ شهید پرستار در دو جنگ اخیر، نشان می‌دهد که جامعه پرستاری همواره جلودار خدمت به مردم ایستاده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: واقعیت این است که باید خودمان را در نظام سلامت برای هر سناریویی آماده کنیم.

وی افزود: از ابلاغ دستورالعمل مقابله با طاعون در مرزها و سایر آمادگی ها در حوزه سلامت، نشان می‌دهد که کشور در شرایط عادی نیست.

نجاتیان اظهار داشت: در شرایط کنونی، تأمین منابع یکی از مسائل بسیار مهم است که شامل منابع مالی، دارویی و انسانی است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های پرداختی سلامت از جیب مردم، ادامه داد: امیدواریم حساب‌های ملی سلامت به روز شود تا بدانیم چگونه باید هزینه ها را مدیریت کنیم.

به گفته نجاتیان، نظام سلامت به قدر کافی شفافیت مخصوصا در حوزه مالی ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: به نظر می رسد مردم باید از اطلاعات منابع حوزه سلامت آگاه شوند و بدانند این پول ها کجا و چگونه هزینه می‌شود ‌

وی افزود: ما معتقدیم تعرفه‌های پرستاری بسیار کم است و نمی تواند هزینه‌های پرستاران را جبران کند.

نجاتیان همچنین اضافه کرد: ما خواستار شفافیت در منابع مالی نظام سلامت هستیم.

به گفته وی، تفاوت در پرداختی های نظام سلامت در دنیا فرمولی دارد که ما هم باید از این فرمول‌ها تجربه بگیریم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: بیشترین مشکل در تعرفه پرستاری، مبلغ و نحوه توزیع آن است که شفافیت لازم را ندارد. البته فرمول آن را به وزارت بهداشت داده ایم.

وی افزود: متاسفانه مشکل پرستارنماها نمایان شده و وزارت بهداشت مسئول برخورد با این قبیل اقدامات است. اما سازمان نظام پرستاری آماده همکاری با وزارتخانه برای برخورد با چنین تخلفاتی است.

نجاتیان گفت: موضوع مراقبت در منزل، اهمیت زیادی دارد که نظام سلامت کشور هنوز به درک آن واقف نشده است.

وی ادامه داد: پوشش بیمه‌ای خدمات مراقبت در منزل، یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نجاتیان گفت: ما ۳۸ خدمت پرستاری را با همکاری سازمان استاندارد ثبت کرده ایم و تلاش می‌کنیم این خدمات را افزایش دهیم.

وی افزود: منشور حقوق پرستاران، یکی دیگر از موضوعات مهمی است که پیگیر آن بودیم و برای اولین بار این منشور را در کشور منتشر کردیم.

نجاتیان گفت: بعد از دو جنگ اخیر، شاهد افزایش اختلالات روان در جامعه بودیم که شامل جامعه پرستاری نیز می شود. بر همین اساس با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی، ارائه خدمات سلامت روان را برای پرستاران در نظر گرفتیم.

وی در ادامه نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: منتظر هستیم که در نیمه دوم سال شاهد اصلاح حقوق پرستاران باشیم.

نجاتیان گفت: امیدواریم در خصوص فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت، شاهد خبرهای خوبی در روز پرستار باشیم.

وی افزود: ترک خدمت و استعفای پرستاران موضوع جدیدی نیست و از بیمارستان‌های دولتی سال گذشته حدود ۳۵۰۰ نفر خارج شدند که عوامل مختلفی تأثیر گذار است.

نجاتیان گفت: متأسفانه ترک خدمت از پرستاری، برای انتخاب شغل دیگر یا خانه نشینی صورت می گیرد. قبلا ترک خدمت پرستاری بیشتر به سمت مهاجرت به خارج از کشور گرایش داشت.

وی در خصوص آمار کمبود پرستار در کشور، اظهار داشت: به ازای هر تخت بیمارستانی ۱.۸ پرستار نیاز داریم که با این احتساب حداقل ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری کم داریم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: متأسفانه در تهران به ازای هر تخت بیمارستانی، ۸ دهم نیروی پرستاری وجود دارد که اصلا خوب نیست. زیرا، شرایط زندگی و امرار معاش در پایتخت، به مراتب سخت تر از دیگر استان‌ها است و پرستاران حاضر نیستند به تهران بیایند.

نجاتیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر پرداختی خدمات پرستاری به حساب پزشکان در بخش سرپایی و بستری، اظهار داشت: مشکل پرداختی در بخش اورژانس بیمارستان ها و بخش سرپایی وجود دارد و در بخش بستری، کمتر چنین موضوعی دیده می‌شود.

وی افزود: متاسفانه در بخش اورژانس بیمارستان ها، شاهد هستیم که ۸ پرستار به بیماران خدمات می‌دهند اما پول آن به جیب فرد دیگری می رود.