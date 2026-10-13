سفر وزیر راه و شهرسازی به بیرجند در پاسخ به مطالبات زیرساختی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پیگیری سید حسن هاشمی در خصوص مطالبات مردم حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، وزیر راه و شهرسازی به بیرجند سفر می‌کند.

بر اساس آنچه از طرف دفتر این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام شده، محورهای اصلی این سفر شامل پیگیری تأمین اعتبار راه‌آهن استان، توسعه و بهسازی راه‌های حوزه انتخابیه، رفع مشکلات پروازهای خراسان جنوبی و بررسی مسائل طرح‌های مسکن و پروژه‌های مسکونی شهر بیرجند است.

جزئیات مربوط به انجام این سفر پس از نهایی‌شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد و در جریان سفر نیز گزارش پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص تکمیل زیرساخت‌های مورد مطالبه مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.