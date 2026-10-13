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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

مقام ناتو: ارتش‌های اروپایی نیروی کافی ندارند

مقام ناتو: ارتش‌های اروپایی نیروی کافی ندارند

یک فرمانده ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کرد ارتش‌های کشورهای اروپایی با کمبود نیروی انسانی مواجه‌ هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آلکسوس گرینکویچ» فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا گفت: ارتش‌های‌ کشورهای اروپایی با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستند.

گرینکویچ افزود: دشواری این مسئله در آن است که نمی‌توان یک ارتش بزرگ را در یک چشم به هم زدن ایجاد کرد و حل این مشکل مستلزم تغییر در قوانین مربوط به خدمت وظیفه است؛ تغییراتی که در برخی کشورهای اروپایی از هم‌اکنون در حال انجام است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کشورهای اروپایی اعضای ناتو با فشار فزاینده‌ای برای تقویت توان دفاعی خود و افزایش سهمشان در تأمین نیرو و تجهیزات نظامی این ائتلاف روبه‌رو هستند. مقام‌های ناتو بارها بر ضرورت افزایش ظرفیت نظامی اروپا و کاهش وابستگی این قاره به توانمندی‌های آمریکا تأکید کرده‌اند.

کد مطلب 6976217

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