استاندار همدان: واحد تولید مرغ و انبار دارو هدف حمله قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از رشادت‌های امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها و دولت‌ها تلاش می‌کنند از رویارویی مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی دوری کنند، این دو رژیم انواع اقدامات خصمانه را علیه ایران به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به ابعاد مختلف این جنگ افزود: از جنگ نظامی در زمین، دریا و هوا گرفته تا جنگ سایبری و الکترونیکی، ترور، بیوتروریسم، جنگ فرهنگی و شناختی، جنگ اقتصادی و محاصره دریایی، انواع تهدیدها علیه کشور اعمال شده است.

استاندار همدان با اشاره به حوادث و درگیری‌های ماه‌های گذشته ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، شماری از فرماندهان، دانشمندان و شخصیت‌های کشور جان خود را از دست دادند و در حوادث دی‌ماه نیز اقدامات خشونت‌آمیزی به وقوع پیوست. در جنگ رمضان هم در نخستین ساعات، رهبر جمهوری اسلامی ایران و شماری از فرماندهان به شهادت رسیدند.

ملانوری شمسی با تأکید بر نقش همبستگی ملی در مقابله با این شرایط گفت: ایستادگی ملت ایران حاصل همراهی و حضور بخش‌های مختلف جامعه، از نیروهای مسلح و جامعه اطلاعاتی تا مردم، تولیدکنندگان، بازاریان، فعالان حوزه حمل‌ونقل و مجموعه بهداشت و درمان است.

وی با قدردانی از عملکرد امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: امدادگران با حضوری قهرمانانه، شجاعانه و تخصصی به مردم آرامش دادند، به آسیب‌دیدگان کمک کردند و جان بسیاری از افراد را نجات دادند.

عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر همچنین به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های استان همدان اشاره کرد و گفت: این استان به‌عنوان یکی از مناطق غربی کشور، در جریان حملات بارها در معرض تهدید قرار گرفت و علاوه بر مراکز نظامی، برخی واحدهای تولیدی و مراکز غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتند.

وی افزود: یکی از واحدهای بزرگ تولید مرغ اجداد کشور، انبار دارو و شیرخشک و سردخانه پشتیبانی امور دام که محل نگهداری ذخایر مورد نیاز مردم بود، هدف حمله قرار گرفتند، مدارس و مراکز دیگر نیز از این حملات آسیب دیدند.

ملانوری شمسی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در عبور از شرایط جنگی گفت: همراهی و اتحاد همه بخش‌های جامعه، از جمله امدادگران هلال احمر، در مقاومت و دفاع از کشور نقش مؤثری داشته است.

هلال احمر به سمت تبدیل شدن به قطب بالگردی کشور حرکت می‌کند

همچنین حمید عزیزی عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر با اشاره به توسعه امکانات و تجهیزات این جمعیت گفت: هلال احمر با حمایت دولت و مجلس و تلاش امدادگران و کارکنان خود، در مسیر تبدیل شدن به مهم‌ترین مجموعه بالگردی کشور قرار دارد.

وی اظهار کرد: اگر امروز جمعیت هلال احمر استوار و مستحکم در زمره مهم‌ترین جمعیت‌های هلال احمر دنیا قرار دارد و از امکانات و تجهیزات گسترده‌ای برخوردار است، این دستاورد بدون اتکا به نیروی انسانی و سرمایه انسانی آن امکان‌پذیر نبود.

وی با اشاره به توسعه تجهیزات و ظرفیت‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر افزود: این جمعیت حتی در حوزه بالگردی نیز به سمتی حرکت می‌کند که به مهم‌ترین مجموعه بالگردی کشور تبدیل شود.

عزیزی با قدردانی از حمایت‌های دولت و مجلس و راهبری مدیریت جمعیت هلال احمر ادامه داد: این پیشرفت‌ها بدون تلاش امدادگران، اعضای جمعیت و کارکنان آن در شعب و استان‌ها محقق نمی‌شد.

عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر با تجلیل از فداکاری امدادگران در جنگ تحمیلی سوم گفت: به نمایندگی از شورای عالی و ستاد جمعیت هلال احمر، از تلاش‌های امدادگران و همه کسانی که در این مجموعه خدمت می‌کنند، قدردانی می‌کنم و در برابر زحمات آنان سر تعظیم فرود می‌آورم.